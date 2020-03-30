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未量體溫、餐桌太近…食環署巡3200食肆 勸喻280次

世界日報 / 香港新聞組／香港30日電
全港食肆前晚6時起實施顧客數目不逾座位一半和不得多於4人同等措施，雖然食肆大多有按新規定作出安排，但也有未有遵從，更有顧客在飲食以外時間未戴上口罩交談。 香港中國通訊社
全港食肆前晚6時起實施顧客數目不逾座位一半和不得多於4人同等措施，雖然食肆大多有按新規定作出安排，但也有未有遵從，更有顧客在飲食以外時間未戴上口罩交談。 香港中國通訊社

全港食肆前晚6時起實施顧客數目不逾座位一半和不得多於4人同等措施，雖然食肆大多有按新規定作出安排，但也有未有遵從，更有顧客在飲食以外時間未戴上口罩交談。食環署表示，由前晚6時至昨晚10時半，共巡查逾3200間餐飲處所，作出約280次勸喻，多屬未有為顧客量體溫，以及餐桌之間距離太近。

香港文匯報報導，不少餐廳食肆因應新規定，均在店內貼出告示，呼籲進入餐廳人士非進食時應戴上口罩，並配合員工安排每不多於4人；另有餐廳在店內部分座位貼上「暫停使用」告示。在灣仔道一間快餐店，就放置「暫停使用」牌，停用部分餐桌，以隔開顧客的距離。

大圍食肆滿座無隔板

不過，仍有不少食肆未遵從規定，跑馬地奕蔭街和土瓜灣新山道分別有食肆昨晨入座率及餐桌距離懷疑違規遭舉報，警方接報後到場調查，並作勸喻。

據報導，在酒吧集中地之一的尖沙咀諾士佛臺，昨晚只有數間酒吧繼續營業，酒吧客人不多，但有不少顧客交談時未有戴口罩；而大圍有食肆的每個卡位都有顧客入座，未有用隔板分開。

銅鑼灣一間傢俬店出售熟食的外賣部前的長前晚更聚集十多名市民進食，疑違反每不多於4人規定，昨天情況仍未見任何改善。

桌子間距須1.5米

40名警員和食環署人員昨晚8時展開聯合行動，在尖沙咀地道出發，巡查梳士巴利道一帶多間餐廳及酒吧。其間，食環署人員檢視桌子是否相距1.5米，又登記酒吧負責人的資料，並向他們講解新例的要求。警員則檢查顧客身份證，看手上是否有隔離監察的手帶，防止有正接受家居檢疫人士外出。

明報報導，有食肆店員稱，按規例用紅外線探熱器為食客量體溫，但對方拒配合，更即場將探熱器丟到地上，認為當局應加強巡查。

口罩 香港 工安

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