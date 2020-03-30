第一天限聚 外傭照聚 港警只勸不趕

為截斷新冠病毒的傳播鏈，香港特區政府推出「限聚令」，昨日凌晨起禁止在公眾地方多於4人的聚集，以及於前晚6時起規定食肆的顧客數目不逾座位一半及不得多於4人同等。文匯報報導，大部分食肆及市民均遵守新例，惟仍有小量食肆及市民違規，當中尤以外傭多於4人聚集的情況較為嚴重。

昨日是新規例實施首天，也是大部分外傭休假的日子，但不少外傭仍如常聚集見面，罔顧新法例規定。維園到處可見三五成群的外傭聚集一起聊天，部分群組更多於4人，超出法例規定。保安人員見到此情況，即會勸喻她們散去。

警方昨午亦派員到遮打花園一帶巡邏，向超過4人聚集的外傭作出勸喻，並提醒聚會的外傭須與鄰近其他群組相隔一段距離。在愛丁堡廣場一帶所見，不少外傭也無視規例，繼續多於4人聚集。外傭Sally表示，新規例對她影響不大，她會遵守，雖然雇主容許她留在家中，但坦言留在家中非常沉悶，因此還是選擇外出聚會。

旺角道行人天橋昨亦有多名外傭聚會，她們均戴上口罩，其間有警員在天橋巡邏，提醒外傭要保持社交距離，但未有作出驅趕行動。有外傭表示，雇主已告訴她政府推出新規例，提醒外出要小心，亦為她預備口罩和消毒搓手液；有外傭則表示已減少外出，一星期只到街市兩次買。

香港家庭傭工雇主協會主席容馬珊兒先後到過北角、銅鑼灣等地巡察，指多區外傭聚集人數較以往已大幅減少，維園聚集情況較嚴重，但亦大減七成。她說，大部分外傭都知道政府新規例，期望政府派員教育外傭。

食物及衛生局局長陳肇始昨日亦表示，會持續評估整體情況，決定兩星期後會否再延長禁令，但不希望以捉到多少人違例、發出的告票或定額罰款數目為指標，期望確診宗數增幅有所下降。

至於有意見質疑卡啦OK房及麻雀館等場所未受規管，她解釋卡啦OK場所有食肆牌，對食肆的規管同樣適用，若大家認為某些處所風險高，不排除之後使用其他權力作規管。