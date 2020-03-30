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上海東方明珠等景點 30日起再度關閉

聯合報 / 特派記者林則宏/上海即時報導
東方明珠、金茂觀光廳等觀光景點突然宣布，30日起再次關閉。特派記者林則宏／攝影
東方明珠、金茂觀光廳等觀光景點突然宣布，30日起再次關閉。特派記者林則宏／攝影

重新開放不到三周時間，東方明珠、上海中心、金茂觀光廳及海洋水族館等觀光景點突然宣布，「接上級有關部門通知」，30日起臨時閉園，恢復開放時間將另行通知。這是否意味上海方面研判疫情發展將出現變化，引發關注。

因防疫考量而關閉一個多月的東方明珠、上海中心、金茂觀光廳等上海知名觀光景點，早前隨著疫情趨緩已於3月12日重新開放。如今卻又臨時宣布再次關閉，引發揣測。

金茂大廈的通告稱，「接上級單位通知，為進一步加強對新冠肺炎疫情防控工作的需要，保障遊客的健康與安全，經研究決定，金茂大廈88層觀光廳自2020年3月30日起臨時關閉，恢復開放時間將另行通知。」

據解放日報報導，此次臨時關閉的還包括東方明珠城市廣場及零米大廳、上海城市歷史發展陳列館、東方明珠浦江遊覽等。另，上海杜莎夫人蠟像館則已於3月29日起暫停營業。

此外，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組26日宣布，上海205家影院3月28日起恢復營業。不料，大陸國家電影局也突然於27日晚間發出緊急通知，要求所有影院暫不復業，已復業的立即暫停營業，具體復業時間待國家電影局通知。

上海市衛健委30日通報，上海29日又報告6例境外輸入性新冠肺炎確診病例，兩例來自美國，四例來自英國。29日上海無新增本地新冠肺炎確診病例。

目前各界都高度防範新冠肺炎無症狀感染者。大陸國務院總理李克強26日在中共中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議上就強調，「要高度重視防治無症狀感染者。」

甘肅省衛健委29日晚間就通報，甘肅新增湖北輸入新冠肺炎確診病例1例。該病例於3月22日自行駕車從湖北省咸寧市（低風險區）持湖北健康碼「綠碼」返回蘭州。

廣東省衛健委24日也通報一例湖北輸入病例。該名患者同樣來自咸寧，咸寧還是湖北省較早宣告新冠肺炎已經「零新增」的地區。

新冠肺炎 上海 疫情

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