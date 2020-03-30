快訊

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸、得手80萬元

大爆笑的謝幕：志村健染疫驟逝，日本搞笑圈不捨爆哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳大陸版「N號房」 860萬用戶付費看兒童性侵影片

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
南韓近日爆出聊天室「N號房」性虐案，引發各界關注。圖／摘自IG
南韓近日爆出聊天室「N號房」性虐案，引發各界關注。圖／摘自IG

南韓近日爆出聊天室「N號房」性虐案，主謀利用即時通訊軟件（Telegram）詐騙年輕女性非法取得個人資料後，再威脅對方成為「性奴」，逼迫其拍攝性虐待等影片，吸引逾26萬網友付費觀看。大陸有網友舉報，網路上出現類似南韓N號房的網站，當中包含大量兒童色情圖片及影片，付費會員多達860萬。

香港星島網引述新京報報導，一名微博博主舉報多個色情網站，當中不少長期散布兒童色情內容。網站充斥著未成年人裸露身體的圖片，甚至配有「幼女」、「初高中生」等字眼。

網友只需要填寫用戶名、密碼、郵箱進行註冊，付款充值成為會員後，就能觀看和下載圖片及影片，費用從30元至3000元（人民幣）不等。

據報，該名博主陸續接到許多粉絲私信，稱芽苗論壇、蘿莉網、呦~樂園、次元公館、蘿莉天國等多家色情網站長期散布兒童色情內容。當中「芽苗論壇」的會員達860多萬人，而「次元公館」則有超過250萬會員。網站即時在線觀看人數多保持在1000人左右。

一名長期關注兒童權利的網友黃先生表示，一次無意間在網上看到兒童色情內容的訊息後，便開始長期尋找這些網站並堅持向網信部門舉報：「一些孩子才上小學，就這樣被騙著拍這些內容，太痛心了。」其中有的影片是孩子自拍，還有孩子的影片則是在被威脅的情況下拍攝的。

讓黃先生印象最深刻的影片是一名小女孩被多人強迫脫掉外衣。「影片已經在網上出現了，孩子那麼小，怎麼能承受得住？」黃先生認為，父母很有必要向孩子普及性教育知識，避免孩子受到威脅還不敢向父母說。

隨後有網友在微博上爆料，部分受害女童不足2歲就被家人偷拍。有人則出賣自己的親妹、表妹、堂妹，甚至女兒。

這些兒童色情網站被舉報後會多次更換網址，這些網站的域名註冊及租用伺服器，大多透過外國相關機構完成，在大陸沒有備案，難以追查當事人。以上兩個網站的伺服器分別在首爾及美國。

大陸官方「掃黃打非」小組表示，目前已組織核查工作，並與相關記者核對具體線索。將協調相關執法部門循線追查，重拳打擊制售傳播淫穢色情資訊、涉兒童色情資訊的不法分子，將會嚴厲追究法律責任，絕不姑息。

色情網站 情資

延伸閱讀

N號房躲螢幕後的厭女情結 檢視性平從閱讀開始

陸版「N號房」逾800萬人註冊 網友曝女童被多人強迫脫衣

「N號房」魔爪伸向女藝人 主嫌認了偷拍申世景、普美

南韓N號房40多歲會員跳河自殺 遺書稱：沒想到鬧這麼大

相關新聞

網傳大陸版「N號房」 860萬用戶付費看兒童性侵影片

南韓近日爆出聊天室「N號房」性虐案，主謀利用即時通訊軟件（Telegram）詐騙年輕女性非法取得個人資料後，再威脅對方成...

上海東方明珠等景點 30日起再度關閉

重新開放不到三周時間，東方明珠、上海中心、金茂觀光廳及海洋水族館等觀光景點突然宣布，「接上級有關部門通知」，30日起臨時...

收到試卷先消毒？港DSE考生壓力倍增

受新冠肺炎疫情影響，香港中學文憑試（DSE）筆試延遲4周至4月24日開考，有臨床心理學家指出，在社會事件及疫情雙重夾擊下...

不滿沒戴口罩遭截查 外籍男出手襲陸防疫員被罰限期離境

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，陝西省西安市一名外籍男子周日（29日）返回其住所時未有戴上口罩，遭防疫人員截查，豈料他對此心生不忿，不但破口大罵，甚至用手機砸向防疫人員；躁男事後被警方帶走，並遭處罰限期離境。

兩岸微流行／代客祭祀 掃墓全直播

這周就是清明節，今年因為新冠肺炎疫情的肆虐，中國大陸前往墓區掃墓的人數大減，反倒是代客「雲祭掃」、「互聯網+」殯葬服務量大增，算是疫情下的另一種特殊景觀。

湖北復航 首架班機三峽機場起飛

搭載著64位乘客的福州航空FU6779航班，29日零時06分從宜昌三峽機場起飛，這是該機場首架復航的班機，也是湖北復航的首個離開湖北的客運航班。

杭州炒茶王賽 32選手比拚

「2020年西湖龍井茶炒茶王大賽」28日在杭州市西湖區舉行。來自西湖龍井茶產區的32名選手現場比拚，在規定的2個半小時內完成1公斤西湖龍井青葉的現場炒製，爭奪「炒茶王」稱號。

上海市民文化節 首次「雲上啟動」

3月28日，一年一度的上海市民文化節應約首次「雲上啟動」。市級賽事啟動、美育資源推送、文旅產品銷售，同時與已經恢復開放的博物館、美術館、景區公園線下聯動互動，邀請市民一起「雲遊藝海，漫賞春光」。

上海芭蕾 迎年度考核

3月28日，上海芭蕾舞團部分演員迎來2020年度業務考核。疫情期間，宅家多日的演員們分批分時段回歸排練教室練功。

疫情向好 上海交通運輸逐步恢復正常

撤銷省界道口的防疫檢查，允許並鼓勵省際客運班線全線復運，取消返滬員工省際包車乘客信息登記，機場、火車站等附近公交樞紐站對乘客不再測溫……新冠肺炎疫情向好，上海的交通運輸秩序正逐步恢復正常狀態。

德陽「雲賞花」直播 170萬人觀賞

天府之國的陽春三月，菜花黃、桃花豔，通過手機一覽無遺。近日，「花開天府」全省接力「雲賞四川好春光」直播活動，走進德陽廣漢，吸引了170餘萬網友「雲賞花」，盎然春意惹人醉。

境外入閩 須14天自費集中觀察

大陸新冠肺炎疫情逐漸緩和，相對地新冠肺炎疫情肆虐全球。與台灣關係緊密的福建省，為防止疫情倒灌輸入，日前公布嚴格的疫情防控政策措施；規定自3月19日零時起，對所有14天內有境外（含台港澳）旅居史、目的地為福建的入閩人員，無論是外國公民還是中國公民，一視同仁，實行14天集中醫學觀察，費用自行承擔，對確有困難和特殊情況的，可視情減免。

熱門新聞

超市限購食米雞蛋 引發新一輪搶購潮

缺德男拉低口罩狂打噴嚏 巴士乘客斥：要全車人吸飛沫

大陸專家：無症狀感染者與一般確診者感染力一樣強

新冠肺炎治療費人均1.7萬元人民幣 大陸醫保及財政支付

四川省KTV剛開業又被緊急叫停 解封無期

不滿沒戴口罩遭截查 外籍男出手襲陸防疫員被罰限期離境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。