網傳大陸版「N號房」 860萬用戶付費看兒童性侵影片

南韓近日爆出聊天室「N號房」性虐案，主謀利用即時通訊軟件（Telegram）詐騙年輕女性非法取得個人資料後，再威脅對方成為「性奴」，逼迫其拍攝性虐待等影片，吸引逾26萬網友付費觀看。大陸有網友舉報，網路上出現類似南韓N號房的網站，當中包含大量兒童色情圖片及影片，付費會員多達860萬。

香港星島網引述新京報報導，一名微博博主舉報多個色情網站，當中不少長期散布兒童色情內容。網站充斥著未成年人裸露身體的圖片，甚至配有「幼女」、「初高中生」等字眼。

網友只需要填寫用戶名、密碼、郵箱進行註冊，付款充值成為會員後，就能觀看和下載圖片及影片，費用從30元至3000元（人民幣）不等。

據報，該名博主陸續接到許多粉絲私信，稱芽苗論壇、蘿莉網、呦~樂園、次元公館、蘿莉天國等多家色情網站長期散布兒童色情內容。當中「芽苗論壇」的會員達860多萬人，而「次元公館」則有超過250萬會員。網站即時在線觀看人數多保持在1000人左右。

一名長期關注兒童權利的網友黃先生表示，一次無意間在網上看到兒童色情內容的訊息後，便開始長期尋找這些網站並堅持向網信部門舉報：「一些孩子才上小學，就這樣被騙著拍這些內容，太痛心了。」其中有的影片是孩子自拍，還有孩子的影片則是在被威脅的情況下拍攝的。

讓黃先生印象最深刻的影片是一名小女孩被多人強迫脫掉外衣。「影片已經在網上出現了，孩子那麼小，怎麼能承受得住？」黃先生認為，父母很有必要向孩子普及性教育知識，避免孩子受到威脅還不敢向父母說。

隨後有網友在微博上爆料，部分受害女童不足2歲就被家人偷拍。有人則出賣自己的親妹、表妹、堂妹，甚至女兒。

這些兒童色情網站被舉報後會多次更換網址，這些網站的域名註冊及租用伺服器，大多透過外國相關機構完成，在大陸沒有備案，難以追查當事人。以上兩個網站的伺服器分別在首爾及美國。

大陸官方「掃黃打非」小組表示，目前已組織核查工作，並與相關記者核對具體線索。將協調相關執法部門循線追查，重拳打擊制售傳播淫穢色情資訊、涉兒童色情資訊的不法分子，將會嚴厲追究法律責任，絕不姑息。