收到試卷先消毒？港DSE考生壓力倍增

受新冠肺炎疫情影響，香港中學文憑試（DSE）筆試延遲4周至4月24日開考，有臨床心理學家指出，在社會事件及疫情雙重夾擊下，應屆考生面對的壓力是「正常的三倍」。

香港經濟日報報導，有社交焦慮的應屆女考生在疫情下連月無外出，屆時開考到人多的禮堂有機會更感焦慮；有患強迫症的男生病情加劇，打算棄考；另有考生不滿太遲宣布延遲開考，憂取消口試會影響成績。專家建議，考生把握時間，重新部署及調整作息，切忌將問題「災難化」。

香港心理學會註冊臨床心理學家鄒凱詩表示，今學年停課日子多，考生易感迷茫無助，增加壓力；加上去年部分學生投入社會運動，因政治立場與親友爭執，估計事件一年內仍會持續影響身心，至近月還要擔心試場的防疫措施、政府派發的口罩質素，以及家中口罩存貨等。

因應疫情嚴峻，鄒凱詩指，有患焦慮症的應屆考生對試場有機會發生的突發狀況仍存有許多疑問，例如「當有人咳或打噴嚏，是否要立即離開或調位？」及「收到試卷用消毒酒精噴一噴嗎？」

鄒凱詩稱，向她求助的考生主要分為成績優異或中等兩類。前者因停課期間無法直接向老師提問，並減少補習，形同「孤軍作戰」，他們會預先計畫好時間表溫書，但因為之前遲遲未講延期抑或取消，模擬試安排亦是在後期才知道，令他們長時間處於緊張情緒。後者則會因為停課而缺乏老師督促，無助感更大。

她表示，疫情容易令學生焦慮及抑鬱，舉例，可能出現的焦慮反應包括忐忑不安、心跳加速、經常出汗、肌肉繃緊及腸胃不適問題頻密等。