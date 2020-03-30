快訊

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸、得手80萬元

大爆笑的謝幕：志村健染疫驟逝，日本搞笑圈不捨爆哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收到試卷先消毒？港DSE考生壓力倍增

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港中學文憑試（DSE）筆試延遲4周至4月24日開考，有臨床心理學家指出，在社會事件及疫情雙重夾擊下，應屆考生面對的壓力是「正常的三倍」。照片／香港經濟日報
香港中學文憑試（DSE）筆試延遲4周至4月24日開考，有臨床心理學家指出，在社會事件及疫情雙重夾擊下，應屆考生面對的壓力是「正常的三倍」。照片／香港經濟日報

受新冠肺炎疫情影響，香港中學文憑試（DSE）筆試延遲4周至4月24日開考，有臨床心理學家指出，在社會事件及疫情雙重夾擊下，應屆考生面對的壓力是「正常的三倍」。

香港經濟日報報導，有社交焦慮的應屆女考生在疫情下連月無外出，屆時開考到人多的禮堂有機會更感焦慮；有患強迫症的男生病情加劇，打算棄考；另有考生不滿太遲宣布延遲開考，憂取消口試會影響成績。專家建議，考生把握時間，重新部署及調整作息，切忌將問題「災難化」。

香港心理學會註冊臨床心理學家鄒凱詩表示，今學年停課日子多，考生易感迷茫無助，增加壓力；加上去年部分學生投入社會運動，因政治立場與親友爭執，估計事件一年內仍會持續影響身心，至近月還要擔心試場的防疫措施、政府派發的口罩質素，以及家中口罩存貨等。

因應疫情嚴峻，鄒凱詩指，有患焦慮症的應屆考生對試場有機會發生的突發狀況仍存有許多疑問，例如「當有人咳或打噴嚏，是否要立即離開或調位？」及「收到試卷用消毒酒精噴一噴嗎？」

鄒凱詩稱，向她求助的考生主要分為成績優異或中等兩類。前者因停課期間無法直接向老師提問，並減少補習，形同「孤軍作戰」，他們會預先計畫好時間表溫書，但因為之前遲遲未講延期抑或取消，模擬試安排亦是在後期才知道，令他們長時間處於緊張情緒。後者則會因為停課而缺乏老師督促，無助感更大。

她表示，疫情容易令學生焦慮及抑鬱，舉例，可能出現的焦慮反應包括忐忑不安、心跳加速、經常出汗、肌肉繃緊及腸胃不適問題頻密等。

疫情 香港 停課

延伸閱讀

北部高中今復課 教師：經此事件全校更團結

酒精、漂白水、二氧化氯差在哪？專家一次解答

防疫，您怎麼做？／口罩、消毒、間隔距離 我這樣保護自己和學生

協助紐約抗疫 馬布瑞欲從中國調1000萬口罩

相關新聞

網傳大陸版「N號房」 860萬用戶付費看兒童性侵影片

南韓近日爆出聊天室「N號房」性虐案，主謀利用即時通訊軟件（Telegram）詐騙年輕女性非法取得個人資料後，再威脅對方成...

上海東方明珠等景點 30日起再度關閉

重新開放不到三周時間，東方明珠、上海中心、金茂觀光廳及海洋水族館等觀光景點突然宣布，「接上級有關部門通知」，30日起臨時...

收到試卷先消毒？港DSE考生壓力倍增

受新冠肺炎疫情影響，香港中學文憑試（DSE）筆試延遲4周至4月24日開考，有臨床心理學家指出，在社會事件及疫情雙重夾擊下...

不滿沒戴口罩遭截查 外籍男出手襲陸防疫員被罰限期離境

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，陝西省西安市一名外籍男子周日（29日）返回其住所時未有戴上口罩，遭防疫人員截查，豈料他對此心生不忿，不但破口大罵，甚至用手機砸向防疫人員；躁男事後被警方帶走，並遭處罰限期離境。

兩岸微流行／代客祭祀 掃墓全直播

這周就是清明節，今年因為新冠肺炎疫情的肆虐，中國大陸前往墓區掃墓的人數大減，反倒是代客「雲祭掃」、「互聯網+」殯葬服務量大增，算是疫情下的另一種特殊景觀。

湖北復航 首架班機三峽機場起飛

搭載著64位乘客的福州航空FU6779航班，29日零時06分從宜昌三峽機場起飛，這是該機場首架復航的班機，也是湖北復航的首個離開湖北的客運航班。

杭州炒茶王賽 32選手比拚

「2020年西湖龍井茶炒茶王大賽」28日在杭州市西湖區舉行。來自西湖龍井茶產區的32名選手現場比拚，在規定的2個半小時內完成1公斤西湖龍井青葉的現場炒製，爭奪「炒茶王」稱號。

上海市民文化節 首次「雲上啟動」

3月28日，一年一度的上海市民文化節應約首次「雲上啟動」。市級賽事啟動、美育資源推送、文旅產品銷售，同時與已經恢復開放的博物館、美術館、景區公園線下聯動互動，邀請市民一起「雲遊藝海，漫賞春光」。

上海芭蕾 迎年度考核

3月28日，上海芭蕾舞團部分演員迎來2020年度業務考核。疫情期間，宅家多日的演員們分批分時段回歸排練教室練功。

疫情向好 上海交通運輸逐步恢復正常

撤銷省界道口的防疫檢查，允許並鼓勵省際客運班線全線復運，取消返滬員工省際包車乘客信息登記，機場、火車站等附近公交樞紐站對乘客不再測溫……新冠肺炎疫情向好，上海的交通運輸秩序正逐步恢復正常狀態。

德陽「雲賞花」直播 170萬人觀賞

天府之國的陽春三月，菜花黃、桃花豔，通過手機一覽無遺。近日，「花開天府」全省接力「雲賞四川好春光」直播活動，走進德陽廣漢，吸引了170餘萬網友「雲賞花」，盎然春意惹人醉。

境外入閩 須14天自費集中觀察

大陸新冠肺炎疫情逐漸緩和，相對地新冠肺炎疫情肆虐全球。與台灣關係緊密的福建省，為防止疫情倒灌輸入，日前公布嚴格的疫情防控政策措施；規定自3月19日零時起，對所有14天內有境外（含台港澳）旅居史、目的地為福建的入閩人員，無論是外國公民還是中國公民，一視同仁，實行14天集中醫學觀察，費用自行承擔，對確有困難和特殊情況的，可視情減免。

熱門新聞

超市限購食米雞蛋 引發新一輪搶購潮

缺德男拉低口罩狂打噴嚏 巴士乘客斥：要全車人吸飛沫

大陸專家：無症狀感染者與一般確診者感染力一樣強

新冠肺炎治療費人均1.7萬元人民幣 大陸醫保及財政支付

四川省KTV剛開業又被緊急叫停 解封無期

不滿沒戴口罩遭截查 外籍男出手襲陸防疫員被罰限期離境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。