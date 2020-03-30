不滿沒戴口罩遭截查 外籍男出手襲陸防疫員被罰限期離境

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，陝西省西安市一名外籍男子周日（29日）返回其住所時未有戴上口罩，遭防疫人員截查，豈料他對此心生不忿，不但破口大罵，甚至用手機砸向防疫人員；男事後被警方帶走，並遭處罰限期離境。

事發地點位於西安市南飛鴻廣場附近，網上片段顯示，外籍男不但拒絕上戴口罩，還不斷辱罵防疫人員，甚至用手機砸向對方；目擊者稱，當日防疫人員見該名外籍男子沒有戴上口罩返回小區，於是進行截查及勸告，豈料他突然暴怒，大罵髒話並襲擊防疫人員。

片段惹起網民熱議，紛留言稱「在這個特殊時期，這種人的行為應該被罰驅逐出境，以及永久禁止入境」、「攻擊國家防疫人員絕對是刑事犯罪」、「管你是哪裏來的，犯法必須嚴懲」、「外國人為何就那麼討厭戴口罩？真不明白」。

西安市公安局雁塔分局事後在微博表示，涉事外籍男子因未戴口罩欲返回其住所，且拒絕服從物業人員指示，調查後判斷其行為擾亂公共秩序，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》和《中華人民共和國出境入境管理法》有關規定，給予其行政處罰並限期出境。

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文章授權轉載自《香港01》