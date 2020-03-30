兩岸微流行／代客祭祀 掃墓全直播

這周就是清明節，今年因為新冠肺炎疫情的肆虐，中國大陸前往墓區掃墓的人數大減，反倒是代客「雲祭掃」、「互聯網+」殯葬服務量大增，算是疫情下的另一種特殊景觀。

清明節日近，往年前往墓區掃墓的民眾絡繹不絕，今年大陸各地墓區人影少了許多，代客祭掃火了起來。

「先生（女士）您好！受您子女委託，今天由我代替他們探望您，以此來表達對您的思念」，代客祭掃者神情專注對著墓碑念念有詞。

家屬只要在網路或手機APP上填妥墓地的位置、祭掃時間、對家人的寄語等要求，就會有專人協助代替其完成祭奠。代客祭掃者將鮮花、茶水、香燭、心願卡等供品放入籃中帶至指定的墓碑前，再擦拭墓碑、敬獻鮮花、繫心願卡、鞠躬致敬等，透過手機直播，不便出席的家屬可以看到整個祭掃過程，家屬最後透過手機視訊與逝者寄語哀思。

新冠肺炎疫情讓「互聯網+」殯葬服務成了近來大陸多地倡導多元祭掃的路徑之一，還有人是在網路上祭拜，用點擊花圈、鮮花、香燭、音樂等替代了鞭炮進行網路祭奠。

大陸近年倡導「厚養薄葬」、「文明祭掃」理念，再加上這次疫情，催生了網路殯葬服務，社會接受度也日漸升溫，這種祭拜追思方式或將成為未來更多人的選擇。