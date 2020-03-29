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中國健康碼疑出包 持綠碼卻確診新冠肺炎

中央社 / 台北29日電

疫情之下，中國各省以手機程式「健康碼」作為通行依據。不過，一名持有湖北健康碼且顯示「綠碼」的民眾日前返回甘肅，理論上應屬健康狀態，卻在今天被確診新冠肺炎

根據甘肅省衛健委官網晚間發布的消息，從28日晚間8時到29日晚間8時，甘肅分別從湖北和境外輸入一例新冠肺炎的新增確診病例。

境外輸入一例是從英國入境上海前往蘭州。

從湖北輸入的確診病例，則是22日自己駕車從屬於低風險區的湖北省咸寧市，持湖北健康碼綠碼（代表可通行）返回蘭州。23日到達蘭州所居社區門口後被集中隔離，隔離期間接受相關檢查。28日經電腦斷層掃描（CT）發現，左右肺均有肺炎影像。

這名病患在28日被列為疑似病例，29日經新型冠狀病毒核酸檢測陽性，確診為2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）。

「健康碼」是新冠肺炎疫情之後，中國個人健康管理小程式的統稱，它是一組變動的「二維條碼」，或是轉換成文字的中文訊息，以交通號誌的「紅黃綠」為識別顏色，能確認14天內的個人行蹤。在許多地方，綠碼代表通行，紅碼需要集中隔離14天。

健康碼2月份首先在浙江省杭州推出，很快擴及中國數百個城市，但一直存在爭議。它是基於個人申報資料和其他數據計算而成，但多數民眾並不了解其運算機制。

肺炎 疫情

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