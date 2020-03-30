境外入閩 須14天自費集中觀察

大陸新冠肺炎疫情逐漸緩和，相對地新冠肺炎疫情肆虐全球。與台灣關係緊密的福建省，為防止疫情倒灌輸入，日前公布嚴格的疫情防控政策措施；規定自3月19日零時起，對所有14天內有境外（含台港澳）旅居史、目的地為福建的入閩人員，無論是外國公民還是中國公民，一視同仁，實行14天集中醫學觀察，費用自行承擔，對確有困難和特殊情況的，可視情減免。

根據規定，70歲以上的老年人、未成年人、孕產婦、患有基礎性疾病等原因，不適宜集中醫學觀察的人員，經提前申請獲得批准，並簽訂居家觀察告知、承諾書，入境後可實行14天居家醫學觀察，執行居家醫學觀察健康管理要求。

所有境外入閩人員要主動配合海關、邊檢、機場、民航、高鐵（火車）站、汽車客運站等單位和機構，如實填報個人健康資訊，並積極配合有關部門實施體溫檢測、醫學巡查、集中醫學觀察等措施。對刻意隱瞞、虛報境外（含台港澳）旅居史，拒不接受集中醫學觀察或治療，或不遵守居家觀察有關規定，或是其他擾亂疫情防控工作的行為，造成新冠肺炎疫情傳播的，將依法依規追究責任。

在3月19日之前，福州、廈門、泉州已率先實施新冠肺炎防控工作，對所有境外來榕人員，統一實行14天集中醫學觀察；廈門要求所有境外入廈人員應通過「i廈門」微信公眾號，進行自主申報和提前登記，如實、完整填寫相關資訊。泉州也要求所有境外入泉人員，應通過「來泉登記」小程式，提前如實登記個人的相關資訊。