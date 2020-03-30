聽新聞
test
0:00 / 0:00

境外入閩 須14天自費集中觀察

聯合報 / 大陸新聞中心／福州報導

大陸新冠肺炎疫情逐漸緩和，相對地新冠肺炎疫情肆虐全球。與台灣關係緊密的福建省，為防止疫情倒灌輸入，日前公布嚴格的疫情防控政策措施；規定自3月19日零時起，對所有14天內有境外（含台港澳）旅居史、目的地為福建的入閩人員，無論是外國公民還是中國公民，一視同仁，實行14天集中醫學觀察，費用自行承擔，對確有困難和特殊情況的，可視情減免。

根據規定，70歲以上的老年人、未成年人、孕產婦、患有基礎性疾病等原因，不適宜集中醫學觀察的人員，經提前申請獲得批准，並簽訂居家觀察告知、承諾書，入境後可實行14天居家醫學觀察，執行居家醫學觀察健康管理要求。

所有境外入閩人員要主動配合海關、邊檢、機場、民航、高鐵（火車）站、汽車客運站等單位和機構，如實填報個人健康資訊，並積極配合有關部門實施體溫檢測、醫學巡查、集中醫學觀察等措施。對刻意隱瞞、虛報境外（含台港澳）旅居史，拒不接受集中醫學觀察或治療，或不遵守居家觀察有關規定，或是其他擾亂疫情防控工作的行為，造成新冠肺炎疫情傳播的，將依法依規追究責任。

在3月19日之前，福州、廈門、泉州已率先實施新冠肺炎防控工作，對所有境外來榕人員，統一實行14天集中醫學觀察；廈門要求所有境外入廈人員應通過「i廈門」微信公眾號，進行自主申報和提前登記，如實、完整填寫相關資訊。泉州也要求所有境外入泉人員，應通過「來泉登記」小程式，提前如實登記個人的相關資訊。

新冠肺炎 疫情 中醫

延伸閱讀

新冠肺炎治療費人均1.7萬元人民幣 大陸醫保及財政支付

頂尖傳染病學家：美國會有十幾萬人死於新冠肺炎

新冠肺炎死亡再增一例 案108奧捷團40多歲男性不治

全球新冠肺炎死亡人數破3.1萬 三分之二在歐洲

相關新聞

湖北復航 首架班機三峽機場起飛

搭載著64位乘客的福州航空FU6779航班，29日零時06分從宜昌三峽機場起飛，這是該機場首架復航的班機，也是湖北復航的首個離開湖北的客運航班。

杭州炒茶王賽 32選手比拚

「2020年西湖龍井茶炒茶王大賽」28日在杭州市西湖區舉行。來自西湖龍井茶產區的32名選手現場比拚，在規定的2個半小時內完成1公斤西湖龍井青葉的現場炒製，爭奪「炒茶王」稱號。

上海市民文化節 首次「雲上啟動」

3月28日，一年一度的上海市民文化節應約首次「雲上啟動」。市級賽事啟動、美育資源推送、文旅產品銷售，同時與已經恢復開放的博物館、美術館、景區公園線下聯動互動，邀請市民一起「雲遊藝海，漫賞春光」。

上海芭蕾 迎年度考核

3月28日，上海芭蕾舞團部分演員迎來2020年度業務考核。疫情期間，宅家多日的演員們分批分時段回歸排練教室練功。

疫情向好 上海交通運輸逐步恢復正常

撤銷省界道口的防疫檢查，允許並鼓勵省際客運班線全線復運，取消返滬員工省際包車乘客信息登記，機場、火車站等附近公交樞紐站對乘客不再測溫……新冠肺炎疫情向好，上海的交通運輸秩序正逐步恢復正常狀態。

德陽「雲賞花」直播 170萬人觀賞

天府之國的陽春三月，菜花黃、桃花豔，通過手機一覽無遺。近日，「花開天府」全省接力「雲賞四川好春光」直播活動，走進德陽廣漢，吸引了170餘萬網友「雲賞花」，盎然春意惹人醉。

境外入閩 須14天自費集中觀察

大陸新冠肺炎疫情逐漸緩和，相對地新冠肺炎疫情肆虐全球。與台灣關係緊密的福建省，為防止疫情倒灌輸入，日前公布嚴格的疫情防控政策措施；規定自3月19日零時起，對所有14天內有境外（含台港澳）旅居史、目的地為福建的入閩人員，無論是外國公民還是中國公民，一視同仁，實行14天集中醫學觀察，費用自行承擔，對確有困難和特殊情況的，可視情減免。

瀋陽景區復工…旋轉木馬消毒

3月29日，瀋陽方特歡樂世界的工作人員在景區內噴灑消毒液，為恢復開園做準備。

大陸老年人 立遺囑更趨理性

3月28日發布的「2019中華遺囑庫白皮書」顯示，中國老年人立遺囑更趨理性，優先保障配偶晚年生活；中青年以及「90後」立遺囑者愈來愈多，遺囑登記財產種類更為豐富。

缺德男拉低口罩狂打噴嚏 巴士乘客斥：要全車人吸飛沫

保持警惕常戴口罩，除了是為保護自己，也是避免在不知情下成為「播毒者」。有網友昨日在facebook提醒巴士乘客，表示有缺德男在乘搭78號巴士時，全程拉下口罩不停打噴嚏。原PO在貼文直接斥責該男「要全車人吸他的飛沫」，網友也紛紛附和及批評「超級自私」。

今起入境深圳需接受檢測 自費集中隔離

據廣東省衛健委通報，截至凌晨，共新增8宗境外輸入確診病例。大陸為防止新型肺炎疫情從境外輸入，由今日開始，所有經深圳各個口...

被提醒戴上口罩 釋囚打死7旬翁

北京東城區一間超市日前發生一宗命案，釋囚郭某在超市內摘下口罩，被另一名72歲的男顧客段某出言提醒要遵守規定戴口罩，結果郭某竟將對方打至傷重不治，逃跑時又將兩名超市員工打傷。北京市人民檢察院第二分院28日對郭某以涉嫌故意傷害罪批准逮捕。

熱門新聞

超市限購食米雞蛋 引發新一輪搶購潮

缺德男拉低口罩狂打噴嚏 巴士乘客斥：要全車人吸飛沫

南寶樹脂 奪陸抗疫大單

陸刺激經濟 將發特別國債

香港禁4人以上公眾聚集 旺角街頭冷清

大陸專家：無症狀感染者與一般確診者感染力一樣強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。