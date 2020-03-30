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大陸老年人 立遺囑更趨理性

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

3月28日發布的「2019中華遺囑庫白皮書」顯示，中國老年人立遺囑更趨理性，優先保障配偶晚年生活；中青年以及「90後」立遺囑者愈來愈多，遺囑登記財產種類更為豐富。

中新社報導，中華遺囑庫管理委員會28日首次用網絡直播方式發布白皮書，並進行解讀。白皮書顯示，2013年至2019年，遺囑中所涉及的繼承人多為配偶或子女。其中，「子女直接繼承」比例逐年下降，而「配偶先繼承，子女後繼承」的比例逐年上升，說明大陸民眾普遍意識到要優先考慮保障配偶的晚年生活。

白皮書首次公布60周歲以下人群訂立遺囑的相關數據。截至2019年底，2333位60歲以下中青年人訂立登記遺囑，主要是一線城市。中青年立遺囑人群的遺囑登記財產種類更為豐富，其中，公司股權、保險單的比例遠高於60歲以上人群。

中青年為何立遺囑？白皮書指出，中青年人因為家庭結構、婚姻狀況因年齡變化差異較大，立遺囑的原因也呈現出較明顯的不同。從「防範自身婚姻風險」到「防範子女婚姻風險」，隨著年齡的增長，這兩項始終是多數立遺囑人考慮的核心問題。

此外，「90後」立遺囑增多，2017年立遺囑的人數為61人，2019年增至169人。白皮書指出，「90後」給遺囑增加了更為豐富的財產種類，尤其是支付寶、微信、QQ、遊戲賬號等是常見財產類型。

白皮書顯示，中華遺囑庫目前已收到幸福留言卡10001張。79.02%的留言內容是對後人寄予期望與祝福，例如希望家人生活幸福美滿、和睦相處等，而對身後安排的僅有1.84%。

疫情期間，很多人萌生為至親好友留下囑托與寄語的念頭。開通「微信遺囑」服務功能一個月以來，已有近千位網友留言，其中既有八旬老人也有剛滿18歲的年輕人。

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