上海市民文化節 首次「雲上啟動」

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

3月28日，一年一度的上海市民文化節應約首次「雲上啟動」。市級賽事啟動、美育資源推送、文旅產品銷售，同時與已經恢復開放的博物館、美術館、景區公園線下聯動互動，邀請市民一起「雲遊藝海，漫賞春光」。

中新社報導，宅家的這段時間，市民似乎也在線上找到參與文化活動的新方式。上海市民文化節順應這一趨勢，在多個平台開啟雲上文化服務。

打開域精彩頻道「2020閔行藝起神抖抖」就看到文趣妹妹和白相哥哥哼著歌、跳著舞走上螢幕，這對閔行文旅CP帶著市民來了一場「雲遊」文旅閔行。「雲上舞集」徵集廣大市民的「宅舞」，熱愛舞蹈的市民們可以雲上學、雲上秀、雲上賽。

前一陣子，靜安區文化館在抖音上養了一隻館寵「文靈逗」，引來大家關注，如今他們更是設計了系列動畫，全方位完善了這隻動漫形象，並且在「雲上文化服務日」當天再度推出，稱其為「館精靈」，並且推出了IP形象的完整介紹，還為它添了一位夥伴「眉毛餅」。

據上海市靜安區文化館工作人員介紹，「文靈逗」通過逗趣親民的形態展現靜安區文化館公共文化服務的亮點與特色，而「眉毛餅」則代表了他們服務的老百姓。當天靜安區推齣戲劇谷、爵士音樂節、咖啡節、氣泡酒節等各類重點節日活動視頻，還有「一號館員」張眾講述中國勞動組合書記部舊址陳列館的修繕故事。

本次「3·28雲上文化服務日」還特別設置長三角頻道。該頻道下設「共舞台」和「在藝起」兩個版塊。展示推介長三角江蘇、浙江、上海、安徽四地特色。既有第十三屆江蘇省「五星工程獎」頒獎儀式暨優秀作品展演、2019浙江省農村文化禮堂群眾優秀文藝作品展演，也有安徽省「尋訪遠逝的家園」等中國民間藝術之鄉宣傳片，以及藝術講座講演等近30個影片，讓上海市民們足不出「滬」就能夠欣賞到長三角各地豐富多彩的人文藝術風情。

上海 美術館 動畫

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