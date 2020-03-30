德陽「雲賞花」直播 170萬人觀賞

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北-德陽報導
「花開天府」全媒體主題活動在四川全省開，廣漢是德陽唯一入選直播的點位，呈現油菜花田。 圖／本報四川德陽傳真
「花開天府」全媒體主題活動在四川全省開，廣漢是德陽唯一入選直播的點位，呈現油菜花田。 圖／本報四川德陽傳真

天府之國的陽春三月，菜花黃、桃花豔，通過手機一覽無遺。近日，「花開天府」全省接力「雲賞四川好春光」直播活動，走進德陽廣漢，吸引了170餘萬網友「雲賞花」，盎然春意惹人醉。

「花開天府」全媒體主題活動，正在四川全省開展，廣漢是德陽市唯一入選直播的點位。跟隨直播鏡頭，廣大網友先後「走進」連山鎮松林桃花、高坪鎮西高油菜花公園等地，主播帶網友「打卡」特色民宿、九大碗廣場、金燦燦的油菜花田，以及當地特色農產品。

直播活動通過快手直播、四川觀察App、四川觀察微博號等平台進行，持續約50分鐘，廣漢美景把外地網友「迷」得不願離開鏡頭，僅四川觀察App和微博的觀看人數就達170餘萬，網友紛紛留言「世外桃源、神仙生活的地方」、「春風十里不如你」等。

當地旅遊部門相關負責人表示，一場網路直播，展示廣漢、德陽美不勝收的春天，傳遞春意盎然的氣息，特別是展現了當地人民樂觀積極的生活態度。「雖然疫情還沒有完全結束，但我們想告訴大家，生活正在恢復如常，四川依然美麗動人！」

網路直播 菜花

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