杭州炒茶王賽 32選手比拚

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
浙江杭州28日舉辦炒茶大賽，32名炒茶選手爭奪2020年西湖龍井茶「炒茶王」稱號；一位選手忙著炒製前的準備工作。 中新社
浙江杭州28日舉辦炒茶大賽，32名炒茶選手爭奪2020年西湖龍井茶「炒茶王」稱號；一位選手忙著炒製前的準備工作。 中新社

「2020年西湖龍井茶炒茶王大賽」28日在杭州市西湖區舉行。來自西湖龍井茶產區的32名選手現場比拚，在規定的2個半小時內完成1公斤西湖龍井青葉的現場炒製，爭奪「炒茶王」稱號。

中新社報導，西湖龍井茶素以「色綠、香郁、味甘、形美」四絕稱著於世，被譽為「綠茶皇后」。其獨特品質除源於獨特的地理位置、優良品種、精心栽培採摘外，還特別地歸功於精湛的製作技藝。

「高檔西湖龍井全靠炒茶工用手在光滑的特製鐵鍋中，不斷變換手法炒製而成，包括抖、搭、搨、捺、甩、抓、推、扣、壓、磨等十大手法。」西湖龍井茶產業協會會長商建農表示，炒製時要根據鮮葉大小、老嫩程度，以及鍋中茶坯的成型程度，不斷變化手法，非常巧妙。

2008年西湖龍井茶製作技藝成功列入了大陸「國家級非物質文化遺產」名錄並加以保護。杭州市西湖區每年都會開展西湖龍井手工炒製技藝的培訓和考試發證工作，十年來共培養各類炒茶人才697人（高級炒茶技師109人、炒茶技師423人、炒茶青工165人），評定「西湖龍井茶炒茶大師」6人。

「炒茶不是件容易的事，只有掌握了熟練技藝的人，才能炒製出色、香、味、形俱佳的西湖龍井茶。雖然近年來國家越來越重視，培養了不少炒茶師，但其中年輕人的比例較少，老記憶還是需要更多年輕人來傳承。」原大陸國家茶葉質量監督檢驗中心教授級高工、國家一級評茶師沈紅說。

為緩解上述情況，大賽中特設「師徒聯賽」部分，往屆「西湖龍井炒茶大師」可各帶1名徒弟參賽，他們以老帶新、師徒相傳。

遺產 茶葉

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