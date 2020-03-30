疫情向好 上海交通運輸逐步恢復正常

撤銷省界道口的防疫檢查，允許並鼓勵省際客運班線全線復運，取消返滬員工省際包車乘客信息登記，機場、火車站等附近公交樞紐站對乘客不再測溫……新冠肺炎疫情向好，上海的交通運輸秩序正逐步恢復正常狀態。

中新社報導，自3月24日零時起，上海將疫情防控一級響應等級調整為二級響應。上海市交通委副主任楊小溪28日表示，上海撤除鹽鐵塘口門等10個水上省際口門，由防疫檢查調整為防疫抽查；全面撤除G40滬蘇站（崇明）等9個陸上省際公安檢查站防疫檢查。

除武漢班線外，上海允許並鼓勵省際客運班線全線復運。截至27日，上海復運客運站已達21家，已累計發送客運班線5575班次，乘客63660人次。

上海取消市內包車、市內通勤班車、毗鄰省際通勤包車及返滬員工省際包車不超過50%實載率要求。據統計，至27日，上海市道路運輸管理局已審核發放包車標誌牌239張，輸運返滬員工5153人，主要來自江蘇、安徽、山東、河南、江西等地。同時，取消返滬員工省際包車乘客信息登記；簡化「點對點」辦理流程。

隨著全面復工復產，上海軌道交通客流快速回升，每周客流增量在80萬人次以上。楊小溪介紹，3月16日軌道交通客運量在春節後首次突破500萬人次規模，至3月24日達到640.2萬人次的近期最高值，恢復到歷史同期的六成左右。不過，早高峰時段，軌道交通將繼續實施重點車站限流措施，降低交叉感染風險。

申通地鐵集團副總裁邵偉中介紹，上海軌道交通將繼續保留「兩個必須」，乘坐軌道交通必須全程佩戴口罩；進站必須測溫。

地面公交方面，3月23日-3月27日，上海地面公交客流回升至日均約284.4萬人次，比前一周上升13%左右，約為去年同期的一半。

在疫情防控期間，乘客乘坐公共交通工具仍須佩戴口罩；選擇軌道交通、省際客運、水上客運出行時，仍需測量體溫才能進站。