湖北復航 首架班機三峽機場起飛

搭載著64位乘客的福州航空FU6779航班，29日零時06分從宜昌三峽機場起飛，這是該機場首架復航的班機，也是湖北復航的首個離開湖北的客運航班。

中新社報導，根據大陸國家民航局通知，自29日零時起，恢復湖北省除武漢天河機場外其他機場國內客運航班。自4月8日零時起，恢復武漢天河機場國內客運航班。

根據疫情防控要求，三峽機場自1月26日起，國內航班停航；1月28日起，國際航班停航。復航前，三峽機場對進出港通道等全域消毒殺菌，出發廳和到達廳安裝熱成像體溫測試儀，航站樓內外均設置發熱隔離點，一旦出現發熱旅客，可立即進行隔離觀察和轉診。

當日三峽機場恢復宜昌至福州、深圳、西安等方向的16個航點、22條航線。據機場人員介紹，出港旅客進入候機樓前，主動出示「綠碼」或健康證明，並接受體溫和防爆檢測，檢測合格後，即可進入候機樓辦理值機及安檢手續。

28日晚23時許，在三峽機場候機大廳，乘客陸續完成值機、安檢程序，佩戴口罩、持登機牌等候乘機。「等了很久，這一天來得很不容易。」宜昌籍旅客李凡在福州一家化工企業工作，他說，這段時間一直遠程辦公，公司也曾多次催促，希望他能盡早返崗，雙方都很著急，得到復航的消息後便第一時間購買了機票。

除宜昌外，還有襄陽、恩施、十堰機場復航。根據官方公告，襄陽機場恢復上海、廣州、深圳、杭州等12個城市航線，後續還將恢復南寧、惠州、海口等航線。恩施機場恢復杭州、西安、南京3個城市航線，後續還將恢復深圳、成都、上海等航線，並增寧波航線。十堰武當山機場恢復7個航司執飛的9條航線、15個航點。

據神農架機場方面消息，該機場具備復航條件，處於適航狀態，但目前暫未接到航空公司執飛通知。目前，宜昌、襄陽、恩施、十堰開通國內多條航線，其中30日直飛深圳、廣州等地的部分航班已售罄。