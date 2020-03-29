女兒一句童言童語 滯留湖北陸配瞬間淚崩

一場新冠肺炎疫情讓數百名滯留湖北的台灣民備受煎熬。因為不管說什麼，都能引來台灣一些網友惡語公審，周日100多名來到上海浦東國際機場，準備搭乘華航「類包機」的乘客，一聽到有台灣記者紛紛閃避。

因為怕動輒得咎，更怕說了什麼會影響預計搭乘下一班「類包機」的「同胞們」。但聊著聊著，話匣子一開，其實每個人都有一肚子的苦水無處傾訴。

有人分享微信群裡一個陸配的遭遇。一名陸配因老家在湖北較偏遠的山區，農曆年前就獨自一人回來探望高齡80多歲父親，結果就被困在家中出不去了。這段時間，因為思念，她天天透過手機跟在台灣的女兒視訊聊天。

但有一天，年幼的女兒卻童言童語地跟她說，「媽媽，你還是不要回來好了，老師說，你會把病傳染給我們。」一句話讓這個整天想著回家抱抱女兒的陸配瞬間淚崩，多次在群裡跟大家哭訴，女兒怎麼會對她說出這種話？

這名陸配因交通問題，無法趕來上海搭乘29日和30日的華航「類包機」。

一名家住台南開小吃店的劉姓男子，農曆年前一家三口回到太太湖北恩施娘家，原本預計1月30日就回台灣，不料一直等到今天終於可以回家。若算上返台後的14天隔離，小吃店整整停業了三個月。

劉姓男子表示，過去這段期間，都是請在台灣的親友幫忙代繳店面租金、房貸、車貸。劉姓男子的陸籍太太說，他們擔心的還不是休息這麼久，客人會不會都跑了。而是兩個星期後重新恢復營業，還有沒有人敢上門？

這名陸配說，因為看到太多網友針對他們的酸言酸語，甚至是一些咒罵的話，她早就不敢再上臉書了。現在終於可以回家，心裡當然鬆了一口氣。順利的話，兩周後孩子就能回去上學，他們也可以重新開店做生意。