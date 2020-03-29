缺德男拉低口罩狂打噴嚏 巴士乘客斥：要全車人吸飛沫
保持警惕常戴口罩，除了是為保護自己，也是避免在不知情下成為「播毒者」。有網友昨日在facebook提醒巴士乘客，表示有缺德男在乘搭78號巴士時，全程拉下口罩不停打噴嚏。原PO在貼文直接斥責該男「要全車人吸他的飛沫」，網友也紛紛附和及批評「超級自私」。
近日本新冠肺炎（COVID-19）確診個案急增，政府及醫護提醒香港人對日常防疫切勿鬆懈，可惜仍有部分人仍然漠視公共衛生。有網友昨日在facebook群組「土瓜灣之友」PO文，稱在巴士有「自私精出沒」。原PO表示，昨日於大角咀乘搭巴士到尖沙咀，未料一名後座男乘客不停拉低口罩打噴嚏，而且打完才會將口罩戴回去，再打又會將口罩拉下來。
原PO批評該男子的舉動等同「要全車人吸他的飛沫」，並認為對方只因不想弄髒自己口罩，才打一次噴嚏拉一次口罩，他不滿的表示：「如果你覺得吸入自己的飛沫很髒，那其他人呢？」
大批網友在貼文留言批評涉事男乘客「沒品」，指原PO應該當場斥責，「不要車裡面散播毒」、「話講給司機聽啦，叫他要消毒」、「真的有好多自私精，拉低口罩狂咳或不帶罩狂咳，而且還有痰聲」。又有網友分析，該乘客可能因「太愛惜自己的口罩，所以覺得一點飛沬不可以沾到」，才會拉低口罩，也有網友建議，若是怕打噴嚏弄髒口罩，可以在口罩裡放張紙巾，或者經常更換即可。
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文章授權轉載自《香港01》
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