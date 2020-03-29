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今起入境深圳需接受檢測 自費集中隔離
據廣東省衛健委通報，截至凌晨，共新增8宗境外輸入確診病例。大陸為防止新型肺炎疫情從境外輸入，由今日開始，所有經深圳各個口岸入境的所有人士，都必須要接受核酸檢測，並自費集中隔離。
據星島網報導，疫情防控指揮部發布的公告顯示，為做好疫情「外防輸入、內防反彈」，若符合豁免隔離或居家隔離條件的入境人士，就按相關規定執行。指揮部強調會加強監獄、看守所、戒毒所、拘留所等特殊場所的防控措施，繼續實行封閉式管理，嚴格監察民眾健康。
指揮部辦公室又表示，為加強清明期間的防控，暫停集體公祭、骨灰海葬等，並關閉墓園和骨灰樓，暫停現場祭掃，亦呼籲民眾避免參與各類聚餐的聚集活動。
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