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被提醒戴上口罩 釋囚打死7旬翁
北京東城區一間超市日前發生一宗命案，釋囚郭某在超市內摘下口罩，被另一名72歲的男顧客段某出言提醒要遵守規定戴口罩，結果郭某竟將對方打至傷重不治，逃跑時又將兩名超市員工打傷。北京市人民檢察院第二分院28日對郭某以涉嫌故意傷害罪批准逮捕。
環球網報導，郭某14日在超市排隊結帳時摘下口罩，段某提醒應依規定佩戴口罩，引起郭某不滿，遂將段某摔倒在地，並用雙手擊打段的頭頸部，致段某重傷，送醫後不治身亡。
郭某逃跑時又打傷兩名超市員工，後被當場抓獲。
北京檢察院第二分院稱，檢察機關充分發揮檢察職能，對妨害疫情防控刑事案件提前介入，就案件性質、收集證據和適用法律向公安機關提出意見建議，依法從嚴從快懲治妨害疫情防控犯罪行為。
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