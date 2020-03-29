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留學生天津酒店隔離睡有尿漬血水床單 她憂：我發燒了
一位正在天津指定酒店隔離、自稱為英國留學生的的郝同學（化姓）26日從倫敦飛抵天津，正按規定進行14天的隔離，但在入住的酒店房間被褥有血跡、尿跡、菜湯等污漬，馬桶、下水道出現堵塞和反水現象、水龍頭流出黃水等等，衛生狀況讓她十分憂心。
觀察者網報導，郝同學表示，她所在的天津市武清區奧藍際德商務酒店隔離點收費標準是每日240元，但衛生狀況和配套設施都非常糟糕，「房間裡有兩個床鋪了床單，但兩個床單上全都有血跡、菜湯、尿漬等奇奇怪怪的痕跡，上面一層灰，還有異味，你一聞就知道是之前客人睡過的，很噁心，完全就是睡不了的。」
此外，有人房間的牆壁斑駁不堪；有人床單上出現蟲子的屍體；有人房間的馬桶、下水道出現堵塞、水龍頭流出黃水等等。
「前兩個晚上我都很冷，今天開始我就有點發燒了，現在體溫37.5度。我很害怕，我希望我只是凍感冒了。」郝同學說，一起隔離的同航班乘客許多都是留學生，他們有個交流群。她從群裡了解到，很多人的體溫都在37度以上，還有人說出現咳嗽、腹瀉等感冒症狀。
對此，報導稱，奧藍際德商務酒店前台工作人員28日表示，他們現在是政府徵用的酒店，想了解什麼信息的話得找政府。
據郝同學提供的機票信息，她乘坐的是中國國際航空CA938次航班。據天津衛健委的通報消息，天津市境外輸入確診病例中，第19例、20例、21例均是乘坐CA938次航班。
郝同學了解到，酒店現在正在給客人協商換房間。她表示，自己不想給國家和醫護人員添麻煩，「但至少要保證乾淨衛生」。
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