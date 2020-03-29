超市限購食米雞蛋 引發新一輪搶購潮

泰國政府日前宣布禁止出口雞蛋，有傳越南政府亦會禁止食米出口，令香港市面再出現「搶購潮」，多區超市放置糧食的貨架都被清空，兩大超市宣布採取限購措施。文匯報報導，惠康公布每張發票只能購買一包大米及兩盒雞蛋，百佳則限制每名顧客每次只可買兩包米和兩盒雞蛋。香港工業貿易署則重申，香港食米供應保持穩定，希望市民按其實際需要購買。

明報報導，近日香港再次出現市民搶購白米情。惠康、百佳及HKTVmall均對白米產品採取限購政策。本港糧油供應商通泰行負責人李豐年說，目前約有2.2萬噸白米儲備，足夠港人吃一個月，呼籲市民切勿恐慌，強調供應充足，「超市貨架細，補貨亦需時，所以一有人搶購，看起來會好似無貨，但其實貨是有的，只是來不及上架」。

銅鑼灣記利佐治街惠康昨貼出告示，表示每名顧客限購一包白米及兩盒雞蛋；灣仔合和中心Taste亦貼出告示，每宗交易限購兩包米及兩盒雞蛋。兩間超市的米架均只有個別一兩個牌子的米被掃清光，雞蛋亦有充足存貨。

在惠康購物的梁女士表示自己剛巧家裏的米吃光，也有點擔心糧食短缺，所以到超市買米，「傳聞這幾個禮拜，聯合國說糧食出口會短缺」。林氏夫婦則表示因為「八卦」，到惠康看看搶米情。林太認為今次會再一次引起搶購潮，「因為羊群心理」，但表示自己不會搶米，「不吃米就吃麵囉」。

另外，前日傍晚6時許，警方在紅磡德康街AEON門外拘捕一名22歲尼泊爾男子及一名23歲孟加拉男子，二人均持「行街紙」，涉嫌偷取6包共重30公斤的白米。