香港市民搶看「最後電影」 下午場幾乎滿座

港府昨午6時起強制關閉6類場所，包括公眾娛樂場所如戲院、遊樂場所等。明報報導，不少市民趕看「尾班電影」，油麻地一間戲院，在實施隔行及隔位售票下，下午3時至3時半的電影場次近乎全滿。市民林先生說平均一星期看一次戲，關戲院對他影響甚大，且下周有期待已久的電影上映，對此感失望；未來14天會在家看串流電影。

報導指出，林先生批評政府不封關而關戲院只是「補鑊」，但不解為何不「做盡」，例如全民在家工作，因為通勤時間仍有很多人聚集。

報導表示，另一市民阿輝本來購買昨午5時的票，得悉政府有關措施後馬上改看3時的場次。他認為政府早該封戲院減少人群聚集。他承認疫情下沒有減少上戲院，但會選擇平日較少人的時候去，「試過全場得自己一個」，不擔心在戲院染疫。

報導稱，位於九龍塘又一城的溜冰場人流不少，職員稱自上周起已不對外開放，僅供溜冰課學生及教練使用。莫太9歲的女兒每周上一次溜冰課，她對溜冰場關閉感到不開心，「無得同朋友見面」。莫太表示理解政府措施，無奈小朋友在停課下只能「屈屋企」，會帶小朋友到公園跑步，保持運動量。