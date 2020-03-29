限聚第一夜／食肆半停擺 「不夜城」蘭桂坊如死城

全港食肆昨日傍晚開始要遵循減少半數座位等防疫措施，不少食肆如陸羽茶室和鯉魚門九成的海鮮酒家等，均索性決定暫時停止營業「止蝕」，而疑爆疫情的蘭桂坊則由「不夜城」變死城。身兼行政會議成員的飲食界立法會議員張宇人昨日表示，期望特區政府為業界提供租金和工資等援助，令業界度過難關。

文匯報報導，港府前日加推多項防疫措施，飲食業是受新措施影響的行業之一，不少食肆都決定暫時停業，包括不少名人富豪都是熟客的中環陸羽茶室。該店昨日貼出告示，表示會在下月1日起暫停營業至另行通知，以配合政府的防疫措施。

據報導，鯉魚門的20間海鮮酒家中，多達18間決定今日起暫停營業14日，其間員工要放無薪假。本身是酒家董事的鯉魚門街坊福利會副理事長羅盛興表示，2月至今生意額較以往已下跌九成，部分日子只得個位數的顧客，但仍要應付租金和食材等開支，而區內酒家都認為暫停營業可「止蝕」，不排除之後會再延長停業時間。

張宇人昨日表示，約2000間食肆已自願提出在晚市提供外賣八折優惠及只開放一半座位，他期望政府可以向立法會財務委員會申請撥款支援飲食業界。

大公報報導，接連有新冠肺炎患者疑在蘭桂坊染疫，令該區消遣客人劇減，蘭桂坊入夜後由「不夜城」變死城。記者近日重返蘭桂坊酒吧區現場直擊，發現晚上11時的「黃金時間」絕大多數酒吧已熄燈關門。