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中國官方：新冠肺炎醫療費用 累積44億元

中央社 / 台北29日電
2019冠狀病毒疾病在中國累積8萬多例確診，消耗龐大醫療資源。本報資料照片
2019冠狀病毒疾病在中國累積8萬多例確診，消耗龐大醫療資源。本報資料照片

2019冠狀病毒疾病在中國累積8萬多例確診，消耗龐大醫療資源，中國官方表示，截至3月15日全國確診和疑似患者醫保結算9萬3238人次，涉及總費用人民幣10億3960萬元（約新台幣44億元）。

中共中央紀律檢查委員會網站刊文引述中國國家醫保局醫藥服務管理司司長熊先軍表示，截至3月15日，中國31個省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，全國2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）確診和疑似患者發生醫保結算9萬3238人次（包括門診患者多次就診結算），涉及總費用10億3960萬元，醫保系統共支付6萬7734萬元。

全國確診患者結算人數為4萬4189人，涉及總費用7萬5248萬元，人均費用1.7萬元，其中醫保支付比例約為65%，剩餘部分由財政進行補助。

熊先軍說，為緩解醫療機構墊付壓力，醫保經辦機構還專門預付專項資金用於患者救治。截至3月19日，各地醫保部門累計撥付資金193億元，其中湖北省37億元。

熊先軍表示，避免患者因費用問題不就診，醫保部門要求對於確診和疑似患者全部「先救治、後結算」。在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部分由財政給予補助。

同時，為了確保醫療機構不擔心預算限制，能放心收治，醫保部門及時調整定點收治醫療機構的總額預算指標，對相關醫療費用單列預算，不占用當年總額預算指標。

截至3月28日24時，據中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2691例（其中重症病例742例），累計治癒出院病例75448例，累計死亡病例3300例，累計報告確診病例81439例，現有疑似病例174例。

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