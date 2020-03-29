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陸20歲留英學生確診 由杜拜搭機至香港再轉機上海

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
陸20歲留英學生確診，由杜拜搭機至香港再轉機上海。路透
陸20歲留英學生確診，由杜拜搭機至香港再轉機上海。路透

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，深圳28日確診一例境外輸入新病例，通報顯示該患者早前乘飛機由杜拜至香港，再在香港轉乘航班至上海，再從上海乘飛機至深圳。

根據深圳通報指，該患者為一名中國籍20歲男子，從英國留學返回。3月21日從英國伯明罕搭乘阿聯酋航空EK038航班飛往杜拜，22日從杜拜乘阿聯酋航空EK380航班飛往香港，23日從香港乘香港航空HX238航班飛往上海，經虹橋機場入境，入境時自行申報一個月內有咳嗽徵狀，遂由當地安排救護車轉運至醫院留院觀察。

24日，該患者的新冠病毒核酸初篩陰性。25日從上海乘中國南方航空CZ3552航班飛抵深圳，由專車送往隔離觀察。27日患者出現發燒、頭痛、咳嗽加劇等徵狀，由救護車送醫。28日新型冠狀病毒核酸檢測陽性，深圳市疾控中心覆核亦為陽性。目前患者已轉到深圳市第三人民醫院隔離治療。初步判定，患者在內地密切接觸者有7人，均已集中隔離。

截至3月28日24時，深圳累計報告新冠肺炎病例447例，境外輸入病例達30例。目前，死亡3例，累計出院416例。

新冠肺炎 COVID-19

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