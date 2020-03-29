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武漢機場4月8日復航 首批航班不含港澳台、北京

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
武漢機場4月8日復航，首批航班不含港澳台、北京。星島網
武漢機場4月8日復航，首批航班不含港澳台、北京。星島網

湖北武漢將於下月8日解封，大陸民航局發布通知，武漢天河機場8日恢復大陸國內客運航班，北京及港澳台地區除外。目前已有多家航空公司開賣武漢等地的航班機票，當中包括中國國航、南航等航空公司。

據星島網報導，南航4月8日計劃在武漢機場恢復近百航班，主要涉及華南、華東、西北、西南、東北、新疆等地。目前，已有80個航班票開放銷售。

南航官網顯示，該公司開通了4月8日武漢直飛上海、廣州、成都、深圳、杭州、海口、西安等主要城市航班，每個航班航量3至5班不等，經濟艙票價均在1000至2000元人民幣左右。

中國國航方面也已恢復4月8日武漢飛往深圳、成都等國內部分機場的機票銷售。其中，4月8日武漢飛深圳航班1班，武漢飛往成都有兩班航班，經濟艙票價約1900至2110元人民幣不等。

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