逐步解封 除武漢外湖北1450個離鄂交通卡口已拆除

南韓「N號房」事件讓國際震驚，主嫌趙主彬利用通訊軟體組織群組，散佈多位女性的性虐照片和影片，其中也包括16位未成年少女，不過令人訝異的是有20多萬人付費加入，而外界也開始將焦點放在網路未成年性剝削的問題。近日，有陸媒報導指出中國網上有多個兒童色情網站，裡面充斥著未成年裸露色情的內容，網站誘導用戶上傳色情信息成為永久會員，有網友甚至透露內有女童遭多人強迫脫衣，而該網站竟有800多萬人註冊成為會員，對此有微博博主號招網友一同舉報這些網站，希望能將背後主謀繩之以法。

2020-03-28 15:33