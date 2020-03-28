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千里迢迢回家路 「類包機」整慘滯留湖北台人

逐步解封 除武漢外湖北1450個離鄂交通卡口已拆除

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
湖北逐步解除交通管制。圖／取自中新網
湖北逐步解除交通管制。圖／取自中新網

湖北除武漢外逐步解封，截至昨日止，湖北省除武漢室外各市州的1450個離鄂交通管控卡口，已經全部拆除完畢。4月8日會拆除離漢離鄂交通管制，當日會將剩餘卡口拆除。

新華社報導，該報記者從湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部獲悉，為確保做好疫情防控工作，湖北省前期共設置了1501個交通管控卡口，其中，武漢市51個，其他市州1450個。從道路類別來看，共有高速公路卡口355個、國省道卡口1146個。

24日湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部發布通告，從3月25日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通。

通告發出後，除武漢市外，各地在兩天內陸續拆除了所有卡口。4月8日起，武漢市將全面解除離漢離鄂交通管制，並將在當日拆除剩餘全部卡口。

新冠肺炎

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