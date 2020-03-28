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武漢地鐵恢復營運 乘客隔位而坐
隨著大陸新冠肺炎疫情放緩，武漢市將於4月8日全面解封，繼市內巴士恢復行駛後，地鐵28日也恢復營運，但乘客要隔位而坐，及要掃碼上報行程。
星島日報報導，28日上午5時25分，武漢地鐵2號線開始自1月23日暫停運營後的首班車，為確保乘客安全，除了要求乘客實名制搭乘地鐵、入站是量體溫、全程佩戴口罩，進站、進車廂、換乘進新的車廂都要掃碼上報行程。
此外，所有列車的座椅上張貼了黃色小標籤，提醒乘客隔位而坐，以往能坐六七人的座椅貼上了3張標籤，乘客可在標籤處入座，只能坐3個人。
若有人不遵守安檢規定，包括拒測體溫、不完成實名認證進站等，軌道交通管理公安分局將嚴格依法處理。
長江日報報導，鐵路方面，隨著西安到廣州的K81次列車，28日零時24分緩緩停靠在武昌火車站月台，武漢迎來當日首趟抵達的客運列車，就在65天前，武漢始發、終到列車和中國鐵路武漢局集團值乘的客運列車，全部停運或調整。
自3月28日零時起，武漢市17個鐵路客站恢復辦理到達業務；自4月8日零時起，恢復辦理武漢市17個鐵路客站出發業務。
根據鐵路部門安排，從3月28日開始湖北省內先行開行以下列車，包括漢十高鐵3對，漢宜線5對，武岡城際2對、武九線2對，麻城1對，長荊線2對。
航空方面，湖北除武漢天河機場外，其他機場的境內客運航班，自3月29日零時起恢復；武漢天河機場境內客運航班，自4月8日零時起恢復。
值得注意的是，相關通知指出，因疫情防控需要，暫不恢復湖北省各機場國際及港澳台客運航班；也暫不恢復湖北省各機場往返北京客運航班，包括經停航班。
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