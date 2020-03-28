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女兒發燒被拒入院 港影后怒嗆英政府

世界日報 / 香港新聞組╱香港28日電

70歲香港影后鮑起靜月前赴英國探視女兒，只是她突然在臉書暴走，大罵當地政府「不讓她發燒的女兒入院診治」，成為熱門網路話題。

文匯報報導，鮑起靜的女兒長居英國，鮑起靜2月完成網劇《女法醫JD》後，便飛往英國探望女兒。目前英國疫情不樂觀，鮑起靜的女兒也低燒不退持續一個月，懷疑染疫，立即到醫院求診卻被拒入院，只叫她回家休息。

鮑起靜對此忍無可忍，在臉書開罵：「那多人崇拜的大英帝國！請你不要這麼廢啦！到一個點了！救救你的人民！」不過她又同時堅持不回香港，希望能夠陪伴女兒度過難關。

鮑起靜的貼文一出之後，好友留言補充「英國對疫情不理會，說沒有藥醫。有病只叫你在家休息！」對此鮑起靜也繼續發火，還爆粗口：「要你自生自滅呀！搞什麼X政府！」

報導稱，幸好鮑起靜的女兒證實只是患感冒，現已退燒，並無大礙。

英國 香港 疫情

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