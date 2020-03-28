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男子買口罩被騙12萬 機智警察花不到一塊錢傳訊全部討回

聯合新聞網 / 綜合報導
男子買口罩被騙錢，警察用一分錢幫他把錢全部討回來了。 圖/取自看看新聞
男子買口罩被騙錢，警察用一分錢幫他把錢全部討回來了。 圖/取自看看新聞

因為新冠肺炎(COVID-19)疫情關係，全球大部分國家都有「口罩短缺」問題，口罩難買，也讓不少不法份子趁機賺起「意外財」，而大陸江西省有一名黃先生就被騙了人民幣2.8萬元（約台幣12萬元），幸好最後有機智的警察轉了一分錢，幫他把這筆錢全部要了回來。

根據「看看新聞」報導，大陸一名黃姓男子表示，因為當時藥店口罩都緊缺，偶然在朋友群組看到了口罩訊息，他和一名男姓男子在微信交流了一番，黃先生當下覺得價格便宜，加上張男又發了口罩生產的影片，頓時黃男鬆懈放下警惕，和親朋好友花了2.8萬人民幣，預定了1.4萬個口罩，但是錢付後，對方遲遲沒有發貨。

接著黃男不斷連絡賣家，他卻被加入黑名單，打電話也不通，於是他報警，警察循線查到賣家張男電話，但多次打了電話都是無人接聽，這時，警察突發奇想，將張男的手機號碼輸入支付寶帳號，並向他轉了一分錢(約台幣0.04元），並且附上「我是刑偵大隊的，請盡快聯繫警方並主動還錢」這段話。

男子買口罩被騙錢，警察用一分錢幫他把錢全部討回來了。 圖/取自看看新聞
男子買口罩被騙錢，警察用一分錢幫他把錢全部討回來了。 圖/取自看看新聞

新余市分宜縣公安局刑偵大隊民警肖然說「其實我們也是抱著試一試的心態轉了一分錢，沒想到不到一小時他(張男)真的回了電話，然後我們就在電話中向他說明法律政策，後來他意識到錯誤於是退還了兩萬八千塊」黃先生也相當感謝警察「沒想到這筆錢能回來，以為都打水漂了」。

新冠肺炎 口罩 COVID-19

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