武漢通了！時隔65天 首趟客運列車抵漢

時隔65天，首趟客運列車抵達武漢。 圖／取自長江日報

28日零時24分，陝西西安到廣東廣州的K81次列車緩緩停靠在湖北武漢武昌火車站站台。武漢迎來當日首趟抵達的客運列車。等待65天，武漢的鐵路大動脈正在逐漸恢復跳動頻率，交通「重啟」，為武漢復產復工和經濟建設提供了重要交通保障。

長江日報報導，「終於到武漢了，很激動。」42歲的王小勝坐了六小時硬座，從河南平頂山老家到達武昌，準備到蔡甸一家工廠復工。即使交通逐步啟封，防疫仍不敢大意，武昌火車站西出站口，三位工作人員在電腦前，操作三台紅外測溫儀為出站旅客實時測溫，出站口設置了一個醫療點，兩位工作人員整裝待命。

據報導，武昌站工作人員表示，對站內設備設施尤其是出站通道，都做好了消毒，安排專人用小喇叭，在出站口提醒旅客，「戴好口罩，提前準備好身分證和車票，保持一定距離有序排隊出站。」

65天前，為全力打好疫情防控阻擊戰，武漢始發、終到列車和中國鐵路武漢局集團有限公司值乘的客運列車全部停運或調整。如今，武漢主戰場疫情傳播基本阻斷，武漢各大火車站也開門迎客。自28日零時起，武漢市17個鐵路客站恢復辦理到達業務；4月8日零時起，恢復辦理武漢市17個鐵路客站出發業務。

除了客運，武漢站也迎來從廣州開來的高鐵，它是從廣州南開行至武漢的G1112次高速動車組列車，中途停靠六個站，終點武漢站。

另外，武漢地鐵也在27日部分重啟，掃碼通過，方可安檢乘車。乘客必須按座位上的黃色標誌乘坐，以往坐六、七人的座椅上，只能乘坐三人。新華社報導，武漢地鐵運營有限公司表示，從28日開始，武漢軌道交通部分線路恢復運營，各車站出入口僅部分開放。

武漢地鐵已對車站、列車進行全覆蓋式深度消毒，並進行全面深度維護保養，確保運行正常。乘客必須通過測量體溫並全程佩戴口罩才能進站乘車。武漢地鐵也將加強軌道交通在途乘客監管，實行實名登記乘車。

另中國民航局發布，自3月29日零時起，恢復湖北省除武漢天河機場外其他機場的國內客運航班，以及恢復湖北省各機場貨運航班。4月8日零時起，恢復武漢天河機場國內客運航班。