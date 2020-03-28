快訊

酒駕男開車衝撞 警開5槍誤擊女乘客中彈身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平息鄂贛員警打架鬧劇 兩省發通告撤銷臨時防疫網站

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/搜狐新聞
圖/搜狐新聞

平息前一日江西省和湖北省員警大打出手鬧劇，包括江西省九江市潯陽區新冠肺炎疫情防控應急指揮部、湖北省黃岡市黃梅縣新冠肺炎疫情防控工作指揮部28日聯合發布通告，雙方均撤銷疫情防控期間設置的臨時防疫網站，確保往來車輛人員無障礙通行。

大陸新冠肺炎疫情趨緩，雖然湖北省除武漢市以外各地市解封，但鄰近的江西省卻發生27日設置關卡不讓湖北人進入九江市，湖北省的兩名員警被江西省的特警毆打倒地，湖北省的警車也被江西省的員警推翻。

通告內容共五點，分別是根據湖北離鄂通道開通需要，雙方均撤銷疫情防控期間設置的臨時防疫網站，確保往來車輛人員無障礙通行。

其次是雙方互認湖北健康碼和贛通碼，兩地群眾持綠碼通行，不需要其它任何通行證明。兩地群眾前往對方轄區時，須遵守當地疫情防控相關規定。

第三是減少九江長江大橋一橋交通壓力，避免擁堵，確保安全，鼓勵過往貨車、私家車通過九江長江大橋二橋通行。

第四是為保障人民群眾出行安全，嚴禁非法營運，嚴禁無牌機動車、報廢車輛、非法改裝車輛等通行。

最後是凡不遵守通行規定，擾亂社會秩序，違反疫情防控相關規定的，依法依規追究責任。

人民日報報導，27日網路上有多段影片顯示，九江長江一橋處，湖北黃梅縣與江西九江兩地警務人員發生爭執，有人員被推搡在地，兩地有關部門已介入。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

這款「捲筒衛生紙」一天賣200個！德烘焙師大發防疫財

協助奧克拉荷馬對抗肺炎 蓋里納利捐防疫物資

確診個案資訊愈來愈少 有醫師建議適度公布才有助防疫

賴峰偉加碼防疫旅館每天1200元 鼓勵澎湖鄉親在台檢疫

相關新聞

香江風情／香港變相「封街禁足」

在部分權貴之外，多數香港人都居家淺窄，所以香港人最愛往外跑，一有長假就跑外國旅行，沒長假得閒就會出門「行街睇戲」。但香港...

男子買口罩被騙12萬 機智警察花不到一塊錢傳訊全部討回

因為新冠肺炎(COVID-19)疫情關係，全球大部分國家都有「口罩短缺」問題，口罩難買，也讓不少不法份子趁機轉起「意外財」，而大陸江西省有一名黃先生就被騙了人民幣2.8萬元（約台幣12萬元），幸好最後有機智的警察轉了一分錢，幫他把這筆錢全部要了回來。

武漢多少人死於肺疫 陸媒：骨灰罈數洩漏端倪

中國官方公布的罹患新冠肺炎確診數倍受質疑，如今連死亡人數也遭疑造假。有中國媒體報導，官方宣稱當地僅2535人染疫而死，但...

平息鄂贛員警打架鬧劇 兩省發通告撤銷臨時防疫網站

平息前一日江西省和湖北省員警大打出手鬧劇，包括江西省九江市潯陽區新冠肺炎疫情防控應急指揮部、湖北省黃岡市黃梅縣新冠肺炎疫...

20噸巨石滾落廣西民宅 3童被埋壓罹難

廣西來賓市武宣縣祿新鄉蓮塘村25日發生巨石砸中民宅事件，近20噸巨石直砸睡房，造成床上3名兒童被埋壓，經消防人員連夜搶救，3名兒童仍不幸遇難。

工地埋轎車發生「命案」？其實是車主阻撓施工

廣東惠州沙田鎮一工地日前挖出一輛轎車，車身清晰可見，還挖出一軟性不明物體。沙田鎮政府人員稱，車裡沒人，車主為阻撓施工把車放裡面，有人「造噱頭」，當地警方也否認發生命案。

湖南一男子砍妻 3路人勸架反被捅死

湖南省永州市東安縣日前發生一起老公企圖殺妻，3名前來勸阻的親戚被捅死的命案

留學生入住山西隔離酒店 稱床單上有血漬和體毛

新冠肺炎在歐美各國急速升溫，許多大陸留學生紛紛返國躲疫情。山西太原有多名留學生投訴隔離酒店環境髒，馬桶有昆蟲屍體、床單上...

民主黨區議會主席「煽動罪」被捕 泛民批港府用「生鏽」舊法打壓異己

中西區區議會主席、民主黨鄭麗昨日凌晨被警方拘捕。警方稱鄭麗涉嫌觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》的第9和第10條、煽動意圖的作為罪，通宵扣查後昨日下午獲准保釋。民主黨指警方引用煽動意圖罪，是濫用殖民地時期的惡法，要求政府就事件交代和解釋。

確診女警曾光顧 同區酒吧生意慘跌8成

新型冠狀病毒疫情續燒，香港確診病例增至454宗，一名22歲女警確診成為第428宗病例。衛生署記者會上公布，她曾於20日與同袍前往尖沙咀酒吧All Night Long，四天後確診，該酒吧為「蘭桂坊樂隊群組」受災酒吧之一，多名酒吧職員及樂隊成員確診。

周巧兒的松鼠狗 確定染新冠病毒

馬主周巧兒的松鼠狗「寶貝」，早前完成檢疫後兩日死亡。香港漁農自然護理署26日表示，經進一步測試，確定牠曾經感染新型冠狀病毒。

反送中風波涉襲警 台籍黃姓男子獲保釋

去年9月下旬至大陸十一國慶期間，香港多區發起集會遊行，期間爆發流血衝突，事隔約半年後，警方決定起訴4名男子，其中包括一名...

熱門新聞

湖北解封！江西不讓湖北民眾過來 兩地警察大打出手

武漢開放殯儀館領骨灰 現場排滿長長人龍

大陸為防疫28日起關閉國門 但兩岸往來不受影響

新冠疫情讓蘋果供應鏈省思 台商紛紛將產能移出大陸

大陸會不會有第二波疫情？ 鍾南山估計：不會

武漢多少人死於肺疫 陸媒：骨灰罈數洩漏端倪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。