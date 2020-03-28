平息鄂贛員警打架鬧劇 兩省發通告撤銷臨時防疫網站

平息前一日江西省和湖北省員警大打出手鬧劇，包括江西省九江市潯陽區新冠肺炎疫情防控應急指揮部、湖北省黃岡市黃梅縣新冠肺炎疫情防控工作指揮部28日聯合發布通告，雙方均撤銷疫情防控期間設置的臨時防疫網站，確保往來車輛人員無障礙通行。

大陸新冠肺炎疫情趨緩，雖然湖北省除武漢市以外各地市解封，但鄰近的江西省卻發生27日設置關卡不讓湖北人進入九江市，湖北省的兩名員警被江西省的特警毆打倒地，湖北省的警車也被江西省的員警推翻。

通告內容共五點，分別是根據湖北離鄂通道開通需要，雙方均撤銷疫情防控期間設置的臨時防疫網站，確保往來車輛人員無障礙通行。

其次是雙方互認湖北健康碼和贛通碼，兩地群眾持綠碼通行，不需要其它任何通行證明。兩地群眾前往對方轄區時，須遵守當地疫情防控相關規定。

第三是減少九江長江大橋一橋交通壓力，避免擁堵，確保安全，鼓勵過往貨車、私家車通過九江長江大橋二橋通行。

第四是為保障人民群眾出行安全，嚴禁非法營運，嚴禁無牌機動車、報廢車輛、非法改裝車輛等通行。

最後是凡不遵守通行規定，擾亂社會秩序，違反疫情防控相關規定的，依法依規追究責任。

人民日報報導，27日網路上有多段影片顯示，九江長江一橋處，湖北黃梅縣與江西九江兩地警務人員發生爭執，有人員被推搡在地，兩地有關部門已介入。