到上海困難重重 滯鄂國人飆淚：政府有替孩子想過嗎

政府拍板，透過「類包機」形式，由華航於29、30日自上海接回湖北滯留台人，不過傳出有不少可以搭機的台灣人，決定放棄這個返台機會，一位滯留在孝感的媽媽哭著說，到上海困難重重，許多家庭都放棄了，「孩子一直哭著問，為何要花10幾個小時去上海，政府有替孩子們想過嗎。」

這位媽媽指出，她們一家三口，和其他家庭都收到海基會的通知，可以搭乘29日的華航返台，但很多家庭人都不得不難過的放棄這個可以回家的機會，「從孝感到上海的交通還沒有完全恢復，原定包野雞車的計畫無法成行。」

這位媽媽還表示，一個人機票錢最少人民幣700到800元，實在無力負擔，而且到上海後還不一定會放行，「政府有替孩子想過嗎，很多家庭都放棄了，我們一家三口也決定放棄了，三人抱頭痛哭。」

對兩個孩子相當愧疚的這位媽媽指出，孩子分別要參加今年的指考和會考，情緒波動相當大，「孩子一直哭，為何要去上海？為何還要10幾個小時捨近求遠。」

有台商會長無奈的表示，光在他們那一個地方，就有超過150人放棄搭29日或30日的飛機回台，「要不然就是一家人，留下媽媽跟小孩，爸爸回台灣工作賺錢，確定能去上海的人，也不敢有把握是否能趕上飛機。」