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中國最早開學省分 貴州209名高中生發燒腹瀉

中央社 / 台北27日電
3月1日，旅客在進站前掃描登記「貴州健康碼」。 中新社
3月1日，旅客在進站前掃描登記「貴州健康碼」。 中新社

貴州是中國大陸發生新冠肺炎以來最早開學的省分之一，近日卻傳出有一所高中209名學生發燒、腹瀉。官方聲稱，上述人員疑似食物中毒，經核酸檢測，沒有新冠肺炎徵象。

中國社群平台微博昨晚傳出貴州有學生發燒入院的消息，有人質疑是感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。

中新社今天引述貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣人民政府辦公室方面表示，貴州錦屏中學突發公共衛生事件應急處置工作領導小組通報，3月24日起，錦屏中學高三部分學生先後出現不同程度的發燒、腹痛、腹瀉等症狀。

通報稱，截至3月26日22時，出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀學生共209人，累計住院199人，已治癒出院196人，在院3人，臨床症狀明顯緩解，待院觀察無症狀後即將出院，其餘10人24日留校醫務室進行觀察，無症狀已於當日解除。

據報導，經貴州省和黔東南州專家會診，出現症狀學生疑似急性食物中毒性腸炎、急性胃腸炎型（大腸桿菌），經核酸檢測，出現症狀學生並無新冠病毒（2019冠狀病毒疾病）肺炎徵象。

報導指出，正在調查導致學生發燒、腹痛、腹瀉的具體原因。錦屏縣已及時對該校校園進行全面消毒殺菌，並全面檢驗校園生活飲用水、食品食材。學校教學秩序已恢復正常。

發燒 肺炎 腹痛

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