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研究：武漢若過早解封 第二波疫情恐提前

中央社 / 台北27日電
武漢降為中風險，湖北湧車潮。 新華社
武漢降為中風險，湖北湧車潮。 新華社

國際醫學期刊「刺胳針」日前刊登研究指出，中國延後新冠肺炎疫情爆發嚴重地區復工復學時間，可以延遲第二波感染。但研究負責人警告，若過早解除封閉措施，恐導致病例二次高峰提前到來。

路透中文網今天報導，隨著防控措施基本取得成功，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的「震央」目前轉至歐洲，中國則已放鬆對疫源地武漢長達兩個月的封鎖。

但25日發表在國際醫學期刊「刺胳針」（TheLancet）的一項研究表示，武漢的封鎖若一直持續到4月份，可能會讓第二波疫情遲至今年晚些時候出現，這將使得衛生服務部門有更多的時間恢復和重新部署醫療資源，並有可能挽救生命。

倫敦衛生與熱帶醫學學院（LSHTM）專家普姆（Kiesha Prem）是這項研究的負責人之一。他說，「現在需要非常小心，避免過早地解除保持社交距離舉措，因為這可能導致病例的二次高峰提前到來」。

這項研究利用數學模型模擬了有1100萬人口的武漢延長或放鬆關閉學校和工作場所的情況。

分析顯示，如果現在就解除控制措施，第二次感染高峰可能會在8月底出現；但將封城措施維持到4月份，可能會將第二次高峰延後到10月份，如此將為醫療工作者提供重新部署的機會。

倫敦大學學院全球衛生流行病學專家柯本（TimColbourn）表示，這些發現「對世界各地的政策制定者都至關重要」。他本人沒有直接參與這項研究。

對疫情迅速蔓延感到震驚的世界各國政府，正試圖複製中國嚴厲的禁閉措施，同時也在計算一旦疫情高峰在各自國家過去後又復發的風險。

參與這項研究的倫敦衛生與熱帶醫學學院專家劉洋（音譯，Yang Liu）說，「我們的研究結果在其他國家看起來不會完全一樣」，「但我們認為有一件事可能適用於任何地方，保持社交距離非常有用，我們需要小心地調整這些舉措的解除，以避免之後又一波感染…下一波疫情若來得太快，將使衛生系統不堪重負」。

疫情 倫敦

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