20噸巨石滾落廣西民宅 3童被埋壓罹難

廣西來賓市武宣縣祿新鄉蓮塘村25日發生巨石砸中民宅事件，近20噸巨石直砸睡房，造成床上3名兒童被埋壓，經消防人員連夜搶救，3名兒童仍不幸遇難。

南國今報報導，當晚17時43分，來賓市119指揮中心接到報警後，立即調派4輛消防車24名消防指戰員趕赴現場處置。

消防救援人員到達現場後，經現場偵查，該民房位於一座山體腳下，近20噸重巨石從山上滾落，先後砸穿民房的兩堵牆，直接滾到民房房間內砸中床，而當時3名兒童正在床上玩平板電腦。

由於巨石重量太大，無法搬動，最後調用鉤機將靠近山體部分的民房部分移平。經戶主同意，用鉤機將巨石翻開，消防救援人員對3名被困兒童周邊的碎石進行清理，現場醫護人員進行確認，3名兒童均已失去生命跡象。22時17分，消防人員協助相關部門將3名被困人員抬出。

3名兒童均為韋姓戶主的子女，年齡分別為6歲、7歲、10歲，兩個讀幼兒園，一個讀小學四年級。

連日來，來賓市連降中到大雨，部分地區滑坡、泥石流災害時有發生。目前，當地黨委政府正積極處理相關善後事宜，成立了現場施救組、後勤保障組、家屬安撫組等進行全力施救，並立即組織各鄉鎮對轄區地質災害點、臨近山腳的居民房屋、危房等地方進行全面排查，避免類似情況發生。