工地埋轎車發生「命案」？其實是車主阻撓施工

廣東惠州沙田鎮一工地日前挖出一輛轎車，車身清晰可見，還挖出一軟性不明物體。沙田鎮政府人員稱，車裡沒人，車主為阻撓施工把車放裡面，有人「造噱頭」，當地警方也否認發生命案。

澎湃新聞報導，網傳視頻顯示，一輛轎車被埋在泥土中，露出部分車身，隨後有挖掘機挖開轎車上的泥土。

廣東省惠州市惠陽區沙田鎮政府辦公室工作人員表示，當地派出所和政府工作人員已在事發現場核查情況，網傳被挖出的汽車，實際上是有人為阻擾當地地產商施工放置的，車內沒人。目前，車主已經在派出所錄口供，（拍視頻的工人）是為了「造噱頭」。

該工作人員表示，該事件起因是車主和開發商產生糾紛，車主將車停在工地當中。車輛本來停在下坡路段，因雨水沖刷，車輛（被泥土）積壓。「可能是因為開發商項目要施工，需要把它挖出來。」

報導說，惠州市公安局惠陽區分局工作人員說，該事件並非網友所猜測的「命案」，而是項目糾紛。因颱風天氣，停放的汽車被泥土埋沒，施工隊將其再次挖出，施工之前已經提示過車主車輛被埋。