湖南一男子砍妻 3路人勸架反被捅死

湖南省永州市東安縣日前發生一起老公企圖殺妻，3名前來勸阻的親戚被捅死的命案。

這起血腥命案是當地一位人妻日前和老公發生爭吵，竟被暴怒的老公持刀捅成血人，忍痛逃跑，沒想到，這位狠夫在追砍過程中，竟後先後持刀捅向前來勸阻的親戚，造成3人慘死，其妻重傷，暫無生命危險，案件正在進一步偵辦中。

瀟湘晨報報導，東安縣公安局接到報警，犯罪嫌疑人周X軍因家庭矛盾，持刀捅傷妻子蔣X平，在追趕蔣X平過程中，先後持刀捅向前來勸阻的親戚、鄰居劉X龍（男，43歲）、譚X平（男，38歲）、唐X玉（女，66歲），致三人當場死亡，蔣X平在醫院救治。

報導說，一名死者的家屬丁先生說，自己在案發現場附近開了一家粉店，當日下午他正在店裡做事，突然聽到有人說「殺人了」，他走出店門查看，看到一名40歲左右的男性正持刀砍向一輛車內的女性，他由於害怕，趕緊往回走，在往回走的過程中，突然撇見嫌疑人在持刀捅向自己的母親。

「當時一下就懵了。」丁先生說，母親被捅了四、五刀，警方在這時也趕到了現場，嫌疑人站在原地，將手中的刀丟在地上，然後伸出兩手被警方抓獲，而她的母親則當場死亡。丁先生說，自己並不認識嫌疑人，他的母親是因為勸架被遷怒殺害。

丁先生說，嫌疑人在行凶後表現的非常平靜，沒有抵抗警方的抓捕。

網傳一段視頻顯示，在一個巷子裡的花壇裡躺著一名男性，拍視頻的人說「殺死了幾個人」，另一段視頻的拍攝者稱，「不得了不得了」，畫面顯示有兩台警車警燈閃爍。