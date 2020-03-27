留學生入住山西隔離酒店 稱床單上有血漬和體毛

新冠肺炎在歐美各國急速升溫，許多大陸留學生紛紛返國躲疫情。山西太原有多名留學生投訴隔離酒店環境髒，馬桶有昆蟲屍體、床單上還有血漬和體毛。

綜合陸港媒體報導，酒店工作人員稱，床單只能自己換，洗手間自己拿淋浴沖。衞健委回應，正在積極尋找合適酒店，不想隔離費太貴，現在只能請學生先忍耐一下。

多名加拿大多倫多留學生日前回大陸後，入住山西省太原市的隔離點千峰快捷酒店，隨即拍下房間內影片痛批環境髒亂，包含馬桶上有蟲屍、床單上有腳印、體毛和血漬、牆壁油漆脫落、熱水壺壞掉蓋子打開就掉、早餐發霉等，悽慘狀況不勝枚舉。讓她忍不住抱怨：「酒店的衞生條件實在是太差勁了！」

女留學生多次跟酒店的防疫保全溝通，他們說他們管不了。因為櫃台沒有人，櫃台也不會聽他們的。雖然現在防疫期間進不了留學生的房間，但是之前根本就沒有做過打掃衞生這一項。

太原千峰快捷酒店工作人員稱：「現在打掃不了，咱們的人就進不去，只能靠他們自己看是怎麼維護一下。」對於很多留學生反應進去時候就很髒，還有一些蟲子之類的，工作人員建議客人們用淋浴頭沖一下。

針對留學生反應的情況，太原市萬柏林區衛健委工作人員回應稱：「目前，正在尋找別的酒店，希望大家先克服一下！」