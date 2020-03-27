民主黨區議會主席「煽動罪」被捕 泛民批港府用「生鏽」舊法打壓異己

中西區區議會主席、民主黨鄭麗昨日凌晨被警方拘捕。警方稱鄭麗涉嫌觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》的第9和第10條、煽動意圖的作為罪，通宵扣查後昨日下午獲准保釋。民主黨指警方引用煽動意圖罪，是濫用殖民地時期的惡法，要求政府就事件交代和解釋。

香港01報導，網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑指出，近日有人在社交媒體非法發布一名警務人員同家人的個人資料，包括相片、姓名、職員編號、地址及電話等。散布鼓吹暴力，煽動仇恨的言論，警方26日凌晨於葵青區拘捕一名60歲女子，涉嫌觸犯《刑事及罪行條例》下煽動意圖罪。

據了解，近日有網民在社交媒體上載一名警員的個人資料，指稱就是該名警員開槍。鄭麗把圖文一併轉載，並寫有「如果這名警員是有良知的？請自首！以眼還眼」。

香港電台報導，法政匯思成員、大律師田奇睿說，有關法例的概念來自遠古時英國，並在30年代在香港港立法。這條法例的條文是針對有人作出行為，會激起殖民地時代的對女皇的叛離、或製造憎恨、或民眾之間的敵意或惡感，套用在現代即是作為有關針對政府的行為。

田奇睿說，這條條例在「六七暴動」後很少採用，外國也少有案例，現今人權法對言論自由的保障增加，質疑有關法例是否能經得起人權法的考驗。

資深大律師湯家驊則指出，雖然有關條例內，原本有「女皇」、「陛下」等字眼，但香港在回歸時，臨立會通過《釋義及通則條例》，修改了包括刑事罪行條例的很多法例，並把相關字眼修改，改為對中央政府、特區政府，這次案件涉及的條例亦相應更新。

綜合媒體報導，本身是大律師的公民黨郭榮鏗表示，「具煽動意圖的作為罪」是港英時代用以打擊批評港英政府的異見份子，上一次動用條例並審至上訴庭是1952年，聯合國多次就過時的法例叫政府刪改，並指違反人權法、基本法等保障言論自由的條款，質疑政府此舉是為表明沒有基本法23條就動用「生鏽過時」的法律打壓異己。

公民黨黨魁楊岳橋表示，不少港人過去都有在網上轉載批評警方的言論，反問是否要將所有人拘捕，又質疑鄭麗犯了甚麼天大錯事，需要警方凌晨上門拘捕，認為是震懾全港市民和「為拉而拉」（為拘捕而拘捕），批評警方藉已「生鏽」的法律作白色恐怖。

港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏回覆本報查詢時表示，「煽動」條例不止古老，在法律界亦一直備受爭議。陳文敏指出，鄭麗本身為知名人物、無潛逃風險，警方理應可向她發出傳票，惟卻高調引用煽動罪拘捕，質疑是藉高壓政策展示「權威」。