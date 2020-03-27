快訊

劉真崇光班導帶隊致意 「她3年甜美給我們一生回憶」

財經大老外籍媳婦確診新冠肺炎吵要吃漢堡 陳時中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民主黨區議會主席「煽動罪」被捕 泛民批港府用「生鏽」舊法打壓異己

世界日報 / 香港新聞組／香港27日電
中西區區議會主席、民主黨鄭麗琼被警方拘捕。（取材自香港電台）
中西區區議會主席、民主黨鄭麗琼被警方拘捕。（取材自香港電台）

中西區區議會主席、民主黨鄭麗昨日凌晨被警方拘捕。警方稱鄭麗涉嫌觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》的第9和第10條、煽動意圖的作為罪，通宵扣查後昨日下午獲准保釋。民主黨指警方引用煽動意圖罪，是濫用殖民地時期的惡法，要求政府就事件交代和解釋。

香港01報導，網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑指出，近日有人在社交媒體非法發布一名警務人員同家人的個人資料，包括相片、姓名、職員編號、地址及電話等。散布鼓吹暴力，煽動仇恨的言論，警方26日凌晨於葵青區拘捕一名60歲女子，涉嫌觸犯《刑事及罪行條例》下煽動意圖罪。

據了解，近日有網民在社交媒體上載一名警員的個人資料，指稱就是該名警員開槍。鄭麗把圖文一併轉載，並寫有「如果這名警員是有良知的？請自首！以眼還眼」。

香港電台報導，法政匯思成員、大律師田奇睿說，有關法例的概念來自遠古時英國，並在30年代在香港港立法。這條法例的條文是針對有人作出行為，會激起殖民地時代的對女皇的叛離、或製造憎恨、或民眾之間的敵意或惡感，套用在現代即是作為有關針對政府的行為。

田奇睿說，這條條例在「六七暴動」後很少採用，外國也少有案例，現今人權法對言論自由的保障增加，質疑有關法例是否能經得起人權法的考驗。

資深大律師湯家驊則指出，雖然有關條例內，原本有「女皇」、「陛下」等字眼，但香港在回歸時，臨立會通過《釋義及通則條例》，修改了包括刑事罪行條例的很多法例，並把相關字眼修改，改為對中央政府、特區政府，這次案件涉及的條例亦相應更新。

綜合媒體報導，本身是大律師的公民黨郭榮鏗表示，「具煽動意圖的作為罪」是港英時代用以打擊批評港英政府的異見份子，上一次動用條例並審至上訴庭是1952年，聯合國多次就過時的法例叫政府刪改，並指違反人權法、基本法等保障言論自由的條款，質疑政府此舉是為表明沒有基本法23條就動用「生鏽過時」的法律打壓異己。

公民黨黨魁楊岳橋表示，不少港人過去都有在網上轉載批評警方的言論，反問是否要將所有人拘捕，又質疑鄭麗犯了甚麼天大錯事，需要警方凌晨上門拘捕，認為是震懾全港市民和「為拉而拉」（為拘捕而拘捕），批評警方藉已「生鏽」的法律作白色恐怖。

港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏回覆本報查詢時表示，「煽動」條例不止古老，在法律界亦一直備受爭議。陳文敏指出，鄭麗本身為知名人物、無潛逃風險，警方理應可向她發出傳票，惟卻高調引用煽動罪拘捕，質疑是藉高壓政策展示「權威」。

香港 人權 民主黨

延伸閱讀

港府：今昨兩天接回滯留湖北港人順利 共558名港人返港

港府包機 接回滯留湖北277人

影／男子持槍搶銀樓被打傷 就醫被捕

港府今續派包機赴湖北 接載280港人

相關新聞

留學生入住山西隔離酒店 稱床單上有血漬和體毛

新冠肺炎在歐美各國急速升溫，許多大陸留學生紛紛返國躲疫情。山西太原有多名留學生投訴隔離酒店環境髒，馬桶有昆蟲屍體、床單上...

反送中風波涉襲警 台籍黃姓男子獲保釋

去年9月下旬至大陸十一國慶期間，香港多區發起集會遊行，期間爆發流血衝突，事隔約半年後，警方決定起訴4名男子，其中包括一名...

武漢開放殯儀館領骨灰 現場排滿長長人龍

武漢近日開放8家殯儀館，通知民眾前往領取逝世親屬的骨灰，隨後網路上流傳民眾在殯儀館排前排隊的照片，隨後遭到官方刪除。一名...

20噸巨石滾落廣西民宅 3童被埋壓罹難

廣西來賓市武宣縣祿新鄉蓮塘村25日發生巨石砸中民宅事件，近20噸巨石直砸睡房，造成床上3名兒童被埋壓，經消防人員連夜搶救，3名兒童仍不幸遇難。

工地埋轎車發生「命案」？其實是車主阻撓施工

廣東惠州沙田鎮一工地日前挖出一輛轎車，車身清晰可見，還挖出一軟性不明物體。沙田鎮政府人員稱，車裡沒人，車主為阻撓施工把車放裡面，有人「造噱頭」，當地警方也否認發生命案。

湖南一男子砍妻 3路人勸架反被捅死

湖南省永州市東安縣日前發生一起老公企圖殺妻，3名前來勸阻的親戚被捅死的命案

民主黨區議會主席「煽動罪」被捕 泛民批港府用「生鏽」舊法打壓異己

中西區區議會主席、民主黨鄭麗昨日凌晨被警方拘捕。警方稱鄭麗涉嫌觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》的第9和第10條、煽動意圖的作為罪，通宵扣查後昨日下午獲准保釋。民主黨指警方引用煽動意圖罪，是濫用殖民地時期的惡法，要求政府就事件交代和解釋。

確診女警曾光顧 同區酒吧生意慘跌8成

新型冠狀病毒疫情續燒，香港確診病例增至454宗，一名22歲女警確診成為第428宗病例。衛生署記者會上公布，她曾於20日與同袍前往尖沙咀酒吧All Night Long，四天後確診，該酒吧為「蘭桂坊樂隊群組」受災酒吧之一，多名酒吧職員及樂隊成員確診。

周巧兒的松鼠狗 確定染新冠病毒

馬主周巧兒的松鼠狗「寶貝」，早前完成檢疫後兩日死亡。香港漁農自然護理署26日表示，經進一步測試，確定牠曾經感染新型冠狀病毒。

重慶-廣西 鐵海聯運班列首發

一列運載著全地形摩托車、矽鋼、聚乙烯醇、靛藍原料等貨物的集裝箱貨車最近從重慶市長壽經開區出發，2天後貨物運抵廣西欽州，隨後搭乘海船分別運往越南、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、馬來西亞、中國台灣等國家和地區。

廣州國際紀錄片節 徵集啟動

2020中國（廣州）國際紀錄片節全球徵集3月25日啟動，聚焦「減貧、健康與陸地上的生命」等三個主題。本屆紀錄片節金紅棉優秀紀錄片作品、金紅棉公眾展播展映「首映在廣州」作品的徵集時間將持續到8月31日，「中國故事」國際提案大會方案徵集將持續到9月20日。此外，紀錄片商店的徵集貫穿全年，為紀錄片人提供全年不間斷的版權諮詢與交易服務。

防疫機制到位 山西平遙恢復迎客

「鏘！鏘！鏘！」位於中國山西的平遙古城迎薰門廣場上，伴隨著三聲鑼響，眾多「衙役」簇擁著遊客一起走進平遙古城。這座千年古城25日重新迎客。

熱門新聞

國台辦：大陸1月3日就啟動兩岸公衛通報機制

武漢開放殯儀館領骨灰 現場排滿長長人龍

鍾南山一句話引爆病毒論戰 專家：科學家宜慎言

影／疫情之下 賣口罩成為當前大陸唯一火紅的生意

大陸宣布 29日起外籍航空公司每周往返中國僅限1班

G20峰會 習近平籲：減免關稅、取消壁壘、暢通貿易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。