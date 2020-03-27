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周巧兒的松鼠狗 確定染新冠病毒
馬主周巧兒的松鼠狗「寶貝」，早前完成檢疫後兩日死亡。香港漁農自然護理署26日表示，經進一步測試，確定牠曾經感染新型冠狀病毒。
香港電台報導，漁護署早前為松鼠狗採集的樣本進行病毒分離測試，最初結果為陰性，本月3日松鼠狗的血清測試結果為陽性，代表在松鼠狗的血液中存有抗體，顯示狗隻對病毒產生免疫反應。
發言人強調，狗隻感染有關病毒的情況並不常見，截至昨日，接受隔離的17隻狗隻及8隻貓隻，只有兩隻狗對病毒呈陽性，顯示貓狗並不容易感染，亦無證據顯示會傳播病毒，因此在任何情況下，絕不應棄養寵物。
香港01報導，漁農自然護理署日前為該松鼠狗採集的樣本進行病毒分離測試，結果為陰性，即沒有活病毒可以從樣本中恢復。樣本中的病毒基因物含量與測試結果的預期相符。而於3月3日從該狗隻採集的血液樣本，經香港大學的世界生組織參考實驗室進一步血清學測試後，最終結果為陽性。香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院及香港大學公共生學院的獸醫專家和科學家均認同，有關結果進一步確定該狗隻曾感染「2019冠狀病毒病」。
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