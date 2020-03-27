周巧兒的松鼠狗 確定染新冠病毒

2020中國（廣州）國際紀錄片節全球徵集3月25日啟動，聚焦「減貧、健康與陸地上的生命」等三個主題。本屆紀錄片節金紅棉優秀紀錄片作品、金紅棉公眾展播展映「首映在廣州」作品的徵集時間將持續到8月31日，「中國故事」國際提案大會方案徵集將持續到9月20日。此外，紀錄片商店的徵集貫穿全年，為紀錄片人提供全年不間斷的版權諮詢與交易服務。

2020-03-27 01:27