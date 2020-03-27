快訊

劉真崇光班導帶隊致意 「她3年甜美給我們一生回憶」

財經大老外籍媳婦確診新冠肺炎吵要吃漢堡 陳時中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周巧兒的松鼠狗 確定染新冠病毒

世界日報 / 香港新聞組／香港27日電

馬主周巧兒的松鼠狗「寶貝」，早前完成檢疫後兩日死亡。香港漁農自然護理署26日表示，經進一步測試，確定牠曾經感染新型冠狀病毒。

香港電台報導，漁護署早前為松鼠狗採集的樣本進行病毒分離測試，最初結果為陰性，本月3日松鼠狗的血清測試結果為陽性，代表在松鼠狗的血液中存有抗體，顯示狗隻對病毒產生免疫反應。

發言人強調，狗隻感染有關病毒的情況並不常見，截至昨日，接受隔離的17隻狗隻及8隻貓隻，只有兩隻狗對病毒呈陽性，顯示貓狗並不容易感染，亦無證據顯示會傳播病毒，因此在任何情況下，絕不應棄養寵物

香港01報導，漁農自然護理署日前為該松鼠狗採集的樣本進行病毒分離測試，結果為陰性，即沒有活病毒可以從樣本中恢復。樣本中的病毒基因物含量與測試結果的預期相符。而於3月3日從該狗隻採集的血液樣本，經香港大學的世界生組織參考實驗室進一步血清學測試後，最終結果為陽性。香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院及香港大學公共生學院的獸醫專家和科學家均認同，有關結果進一步確定該狗隻曾感染「2019冠狀病毒病」。

香港 港大 寵物

延伸閱讀

老翁網購「黑螞蟻」壯陽藥 違反藥事法獲緩起訴

香港新增確診 4人失去嗅覺味覺

幕後／第3趟有跡可循 陸放行香港模式是關鍵

香港大量本地感染 12確診與酒吧有關

相關新聞

留學生入住山西隔離酒店 稱床單上有血漬和體毛

新冠肺炎在歐美各國急速升溫，許多大陸留學生紛紛返國躲疫情。山西太原有多名留學生投訴隔離酒店環境髒，馬桶有昆蟲屍體、床單上...

反送中風波涉襲警 台籍黃姓男子獲保釋

去年9月下旬至大陸十一國慶期間，香港多區發起集會遊行，期間爆發流血衝突，事隔約半年後，警方決定起訴4名男子，其中包括一名...

武漢開放殯儀館領骨灰 現場排滿長長人龍

武漢近日開放8家殯儀館，通知民眾前往領取逝世親屬的骨灰，隨後網路上流傳民眾在殯儀館排前排隊的照片，隨後遭到官方刪除。一名...

20噸巨石滾落廣西民宅 3童被埋壓罹難

廣西來賓市武宣縣祿新鄉蓮塘村25日發生巨石砸中民宅事件，近20噸巨石直砸睡房，造成床上3名兒童被埋壓，經消防人員連夜搶救，3名兒童仍不幸遇難。

工地埋轎車發生「命案」？其實是車主阻撓施工

廣東惠州沙田鎮一工地日前挖出一輛轎車，車身清晰可見，還挖出一軟性不明物體。沙田鎮政府人員稱，車裡沒人，車主為阻撓施工把車放裡面，有人「造噱頭」，當地警方也否認發生命案。

湖南一男子砍妻 3路人勸架反被捅死

湖南省永州市東安縣日前發生一起老公企圖殺妻，3名前來勸阻的親戚被捅死的命案

民主黨區議會主席「煽動罪」被捕 泛民批港府用「生鏽」舊法打壓異己

中西區區議會主席、民主黨鄭麗昨日凌晨被警方拘捕。警方稱鄭麗涉嫌觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》的第9和第10條、煽動意圖的作為罪，通宵扣查後昨日下午獲准保釋。民主黨指警方引用煽動意圖罪，是濫用殖民地時期的惡法，要求政府就事件交代和解釋。

確診女警曾光顧 同區酒吧生意慘跌8成

新型冠狀病毒疫情續燒，香港確診病例增至454宗，一名22歲女警確診成為第428宗病例。衛生署記者會上公布，她曾於20日與同袍前往尖沙咀酒吧All Night Long，四天後確診，該酒吧為「蘭桂坊樂隊群組」受災酒吧之一，多名酒吧職員及樂隊成員確診。

周巧兒的松鼠狗 確定染新冠病毒

馬主周巧兒的松鼠狗「寶貝」，早前完成檢疫後兩日死亡。香港漁農自然護理署26日表示，經進一步測試，確定牠曾經感染新型冠狀病毒。

重慶-廣西 鐵海聯運班列首發

一列運載著全地形摩托車、矽鋼、聚乙烯醇、靛藍原料等貨物的集裝箱貨車最近從重慶市長壽經開區出發，2天後貨物運抵廣西欽州，隨後搭乘海船分別運往越南、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、馬來西亞、中國台灣等國家和地區。

廣州國際紀錄片節 徵集啟動

2020中國（廣州）國際紀錄片節全球徵集3月25日啟動，聚焦「減貧、健康與陸地上的生命」等三個主題。本屆紀錄片節金紅棉優秀紀錄片作品、金紅棉公眾展播展映「首映在廣州」作品的徵集時間將持續到8月31日，「中國故事」國際提案大會方案徵集將持續到9月20日。此外，紀錄片商店的徵集貫穿全年，為紀錄片人提供全年不間斷的版權諮詢與交易服務。

防疫機制到位 山西平遙恢復迎客

「鏘！鏘！鏘！」位於中國山西的平遙古城迎薰門廣場上，伴隨著三聲鑼響，眾多「衙役」簇擁著遊客一起走進平遙古城。這座千年古城25日重新迎客。

熱門新聞

國台辦：大陸1月3日就啟動兩岸公衛通報機制

武漢開放殯儀館領骨灰 現場排滿長長人龍

鍾南山一句話引爆病毒論戰 專家：科學家宜慎言

影／疫情之下 賣口罩成為當前大陸唯一火紅的生意

大陸宣布 29日起外籍航空公司每周往返中國僅限1班

G20峰會 習近平籲：減免關稅、取消壁壘、暢通貿易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。