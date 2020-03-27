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確診女警曾光顧 同區酒吧生意慘跌8成

世界日報 / 香港新聞組／香港27日電

新型冠狀病毒疫情續燒，香港確診病例增至454宗，一名22歲女警確診成為第428宗病例。衛生署記者會上公布，她曾於20日與同袍前往尖沙咀酒吧All Night Long，四天後確診，該酒吧為「蘭桂坊樂隊群組」受災酒吧之一，多名酒吧職員及樂隊成員確診。

綜合媒體報導，All Night Long自24日暫停營業，另一間原設樂隊現場表演的酒吧雖繼續營業，但暫停樂隊表演，相關業者稱自事件爆發以來，生意下跌了八成。

酒吧Big Tree老闆表示，酒吧剛於本月剛剛開張，20日時還有不少顧客光顧，誰知21日傳出All Night Long疑有職員及光顧的女警確診後，Big Tree人流銳減，生意下跌八成。酒吧雖促銷吸引人潮，但並無多大效果。現時七名員工已輪流放無薪假，酒吧也提早於凌晨1時打烊。

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