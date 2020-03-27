陸續推「一帶一路」 中寮鐵路進入鋪軌階段
連接雲南昆明與寮國永珍的中寮鐵路現進入鋪軌階段，這條中寮鐵路是大陸「一帶一路」的標誌性工程，也是首條以大陸投資建設為主，全面採用中國大陸技術標準，使用大陸裝備與鐵路網直接連通的國際鐵路，預計2021年底通車。
澎湃新聞報導，中老鐵路建成後，在推動「一帶一路」建設，幫助寮國從陸鎖國為陸聯國戰略，拉動區域經濟社會發展。
該鐵路是從2016年12月開工，2019年底，土建主體工程基本完工。
報導說，今年春節期間工程不停工，1萬多名鐵路工程人員持續趕工。新冠肺炎疫情發生後，各參建單位落實疫情防控措施，優化施工組織，科學配置資源，穩步推進工程建設。
目前，橋樑、隧道和路基等線下土建工程進入收尾階段，軌道、四電和站房建設等線上工程全面啟動，其中軌道工程正式進入鋪軌階段。
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