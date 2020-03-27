反送中風波涉襲警 台籍黃姓男子獲保釋

去年9月下旬至大陸十一國慶期間，香港多區發起集會遊行，期間爆發流血衝突，事隔約半年後，警方決定起訴4名男子，其中包括一名台灣籍的跨國公司職員。

星島網報導，涉案的男子是黃麟傑（49歲，跨國公司人事部經理），起訴書上顯示他是台灣籍。他被控1項刑事損壞罪及1項襲擊警務人員罪。首項控罪指他於去年9月30日，在香港仔警署外非法用黑色噴漆損壞香港仔警署的2幅橫額。

另一控罪指他在同日同地，襲擊警署警長。

本案今在觀塘裁判法院提堂，法院決定將延後至5月22日，待控方翻查閉路電視紀錄及檢驗被告的筆跡。被告疑涉另外3宗同類案件，控方將一併調查。他被准以港幣現金1萬元擔保，期間不准離港、每周到警署報到及須居住於報稱地址。