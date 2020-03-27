武漢開放殯儀館領骨灰 現場排滿長長人龍

武漢近日開放8家殯儀館，通知民眾前往領取逝世親屬的骨灰，隨後網路上流傳民眾在殯儀館排前排隊的照片，隨後遭到官方刪除。一名殯儀館工作人員指出，沒有上網預約的，在現場要排5到6個小時的隊，殯儀館排隊的人龍在網上瘋傳後，引發外界質疑大陸因新冠肺炎直接或間接死亡的確實人數。

23日武漢開放讓家屬到各殯儀館領取新冠肺炎疫情期間逝世者的骨灰，據陸媒財新網報導，一名三甲醫院急診科醫生則稱，在1月下旬至2月上旬，由於核酸檢測不足，有許多新冠肺炎疑似病例患者去世，在家中死亡與非新冠死亡的具體數字，只有街道與民政部門掌握。

報導訪問一名來領取去世父親骨灰的受訪者劉萍。他表示，他到的是漢口殯儀館，到達時已有很多人在排隊。他的父親並非因為新冠肺炎死亡，而是因為醫院在1月清空病房專門收治新冠肺炎病人，患腦瘤的父親只能回家，直到3月初醫院恢復門診，父親才能重新住院，但為時已晚。

報導說，一位殯儀館的工作人員表示，2月份是最忙的時候，殯儀館工作要19小時，男性員工都被吩咐去抬遺體。一名載送骨灰盒的司機則表示，一輛大貨車可以裝2500個骨灰盒，他已載過一次。

報導稱，武漢共有漢口殯儀館、武昌殯儀館、青山殯儀館、蔡甸殯儀館、黃陂殯儀館、新洲殯儀館、江夏殯儀館、回民殯儀館等八家殯儀館，其中前三個在中心城區。