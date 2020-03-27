防疫機制到位 山西平遙恢復迎客

「鏘！鏘！鏘！」位於中國山西的平遙古城迎薰門廣場上，伴隨著三聲鑼響，眾多「衙役」簇擁著遊客一起走進平遙古城。這座千年古城25日重新迎客。

新華社報導，為防控疫情，平遙古城景區景點自1月25日起暫時關閉。在「閉關」的60天時間裡，平遙古城景區進行了消毒、消防、涉旅人員培訓等前期準備工作。

經過全流程目標設計、推敲、演練，在對各景點的疫情防控措施、設施設備維護、環境衛生、服務質量等方面進行檢查驗收，做到「防控機制到位、員工排查到位、設施物資到位、內部管理到位」之後，平遙古城終於敲鑼迎客。

為減少接觸式感染，平遙古城景區實行實名制網絡購票，遊客可通過多個網絡購票平台提前預約門票；遊客須持本人購票時錄入的真實有效身分信息，主動配合工作人員接受體溫測量、消毒、登記信息，驗碼後方可進入景區。

進入景區的遊客須全程佩戴口罩，做好個人防護措施，保持1.5米以上間距；未戴口罩和出現發熱、咳嗽等症狀的遊客謝絕進入景區；來自境外及中、高風險區的遊客，抵達平遙後，須在指定地點隔離14天後方可進入景區。

恢復迎客的古城還設置了許多文化節目，中國票號博物館給遊客表演了「信房先生寫匯票」；中國鏢局讓新客人們體驗了一把推鏢車；同興公鏢局則帶領遊客學習書寫腳單。