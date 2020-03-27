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廣州國際紀錄片節 徵集啟動
2020中國（廣州）國際紀錄片節全球徵集3月25日啟動，聚焦「減貧、健康與陸地上的生命」等三個主題。本屆紀錄片節金紅棉優秀紀錄片作品、金紅棉公眾展播展映「首映在廣州」作品的徵集時間將持續到8月31日，「中國故事」國際提案大會方案徵集將持續到9月20日。此外，紀錄片商店的徵集貫穿全年，為紀錄片人提供全年不間斷的版權諮詢與交易服務。
紀錄片融合影像、音樂、聲音的力量，跨越語言、文化和國家的藩籬，增進理解，開啟對話，建立共識。
2020中國（廣州）國際紀錄片節以《聯合國2030年可持續發展議程》為框架，開展紀錄片展映、論壇系列活動，推動國際對話理解和行動。
中國（廣州）國際紀錄片節經過17年的發展，已成為亞洲規模最大的紀錄片節展，2019年參展參評紀錄片有來自130個國家與地區共3441部。
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