重慶-廣西 鐵海聯運班列首發

一列運載著全地形摩托車、矽鋼、聚乙烯醇、靛藍原料等貨物的集裝箱貨車最近從重慶市長壽經開區出發，2天後貨物運抵廣西欽州，隨後搭乘海船分別運往越南、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、馬來西亞、中國台灣等國家和地區。

這是「西部陸海新通道」鐵海聯運班列（重慶長壽—廣西欽州）首次發運。

中新社報導，西部陸海新通道在中國區域協調發展格局中具有重要戰略地位。2019年8月中國發佈的《西部陸海新通道總體規劃》提出，到2025年基本形成重慶、成都分別經貴陽、懷化、百色至北部灣港（欽州港、北海港、防城港港）的三條鐵路運輸線路，實現集裝箱班列每日開行，並與中歐班列保持有效銜接，共同形成西部陸海新通道的主通道。

「西部陸海新通道鐵海聯運與傳統的江海聯運方式相比，在運輸效率方面有較大提升」。承運此次專列的中新南向通道（重慶）物流發展有限公司相關負責人表示，以重慶到印度尼西亞為例，從重慶到雅加達，傳統江海聯運模式需要30天以上，經西部陸海新通道鐵海聯運則只需20天，可大大提高運輸效率、縮短交付時間，為企業降低運輸和存儲成本。

在操作方面，西部陸海新通道鐵海聯運發運流程操作簡便，通關順暢，受到市場客戶好評。

長壽地處重慶腹心，已初步形成化工、鋼鐵、新材料、裝備製造等主導產業集群，是西部地區重要的綜合性重化工基地。

中共重慶市長壽區委書記趙世慶表示，西部陸海新通道鐵海聯運長壽班列的開通，打通了長壽通往東南亞市場的鐵路大動脈，聯通了經廣西北部灣通達全球的運輸網絡，對當地持續推動對外開放具有重要意義。

數據顯示，截至3月22日，西部陸海新通道國際鐵海聯運班列（重慶-廣西北部灣）2020年度開行了144列，已累計開行1724列，外貿貨物貨值累計約9.4億美元，內貿貨物貨值累計約44.6億元人民幣；目的地已覆蓋全球6大洲92個國家和地區的222個港口，運輸貨品包括汽車整車及零配件、化工原料及製品、輕工及醫藥產品（飲料）、生鮮凍貨等300餘個品類。