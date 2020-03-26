大陸17省實施有序開學、校園封閉管理

中國廣西一位小學老師近期遭爆出十年前曾猥褻性侵一名女童長達4年之久，這位女童是該位老師的學生，從一年級開始到四年級持續被老師侵犯，直到本月中家屬發現被害人寫下的一封自白信，才揭穿老師的惡行，而該案目前已遭公安部受理，正對學校進行調查工作，並傳喚嫌疑人做進一步偵辦。

2020-03-26 11:56