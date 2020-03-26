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大陸17省實施有序開學、校園封閉管理
大陸各省陸續宣布開學日期，多地實施有序開學的方式，並要求學校實行封閉式管理，除學生返校後師生都要配戴口罩，家長及一切與學生學業、生活保障無關的人員一律不得進入校園，各省實施不同層級的防護措施。
據陸媒新京報報導，大陸已有福建、四川、安徽、江蘇、遼寧、江西、青海、貴州、山西、新疆、雲南、陝西、內蒙古、廣西、寧夏、海南、西藏17個省份公佈了開學時間。
像是江蘇省下發的通知指出，全省的高三生、國三生與中等職學校畢業年級學生在4月7日返校上學，學校要實行封閉式管理，寄宿學生未經批准不能離開校園。
海南省教育廳則發布，有條件的學校原則上安排學生全部集中寄宿，部分住宿條件困難的學校，鼓勵通過租借校外賓館、培訓中心等其他場所寄宿，並集中接送，實行封閉管理。學校食堂實行餐飯打包、錯時取餐、分開用餐制度。
一些省分還公布了高等院校的開學時間。寧夏通知指出，中高職畢業年級學生要在4月10日前原則上返校復課；普通本科院校畢業年級學生原則上4月20日前有序返校複課。新疆維吾爾自治區教育廳下發通知，明確自治區區屬高等院校在4月8日開始分批錯峰陸續開學。
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