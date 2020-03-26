快訊

轉機變危機？日本東京奧運延期的坎坷路

紐航烏龍載客來台轉機 三人受困桃機上演航站情緣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸17省實施有序開學、校園封閉管理

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸各省陸續宣布開學日期，實施有序開學、校園封閉式管理。圖／取自中新社
大陸各省陸續宣布開學日期，實施有序開學、校園封閉式管理。圖／取自中新社

大陸各省陸續宣布開學日期，多地實施有序開學的方式，並要求學校實行封閉式管理，除學生返校後師生都要配戴口罩，家長及一切與學生學業、生活保障無關的人員一律不得進入校園，各省實施不同層級的防護措施。

據陸媒新京報報導，大陸已有福建、四川、安徽、江蘇、遼寧、江西、青海、貴州、山西、新疆、雲南、陝西、內蒙古、廣西、寧夏、海南、西藏17個省份公佈了開學時間。

像是江蘇省下發的通知指出，全省的高三生、國三生與中等職學校畢業年級學生在4月7日返校上學，學校要實行封閉式管理，寄宿學生未經批准不能離開校園。

海南省教育廳則發布，有條件的學校原則上安排學生全部集中寄宿，部分住宿條件困難的學校，鼓勵通過租借校外賓館、培訓中心等其他場所寄宿，並集中接送，實行封閉管理。學校食堂實行餐飯打包、錯時取餐、分開用餐制度。

一些省分還公布了高等院校的開學時間。寧夏通知指出，中高職畢業年級學生要在4月10日前原則上返校復課；普通本科院校畢業年級學生原則上4月20日前有序返校複課。新疆維吾爾自治區教育廳下發通知，明確自治區區屬高等院校在4月8日開始分批錯峰陸續開學。

返校 新疆 自治區

延伸閱讀

國台辦：大陸1月3日就啟動兩岸公衛通報機制

大陸拚經濟 韓正：有續推動重大投資專案開工復工

大陸回台人士到台南逛夜市？男子稱貼文「提醒」被送辦

影／疫情之下 賣口罩成為當前大陸唯一火紅的生意

相關新聞

大陸17省實施有序開學、校園封閉管理

大陸各省陸續宣布開學日期，多地實施有序開學的方式，並要求學校實行封閉式管理，除學生返校後師生都要配戴口罩，家長及一切與學...

不受疫情影響 上海第四屆兩岸青年短片大賽26日啟動

由上海主辦的「We愛•第四屆兩岸青年短片大賽」26日於線上正式啟動，宣告今年活動不受新冠肺炎影響將繼續舉辦，但包括頒獎典...

北京擬訂新規 流感須戴口罩

大陸新冠肺炎疫情逐漸趨緩，防範疫情的法規也開始改革。北京今（26）日提交修法申請，之後在公共場所，咳嗽、打噴嚏時不遮掩口...

港府今續派包機赴湖北 接載280港人

香港政府再派出包機接載滯留湖北的港人返港，昨日共281人登上兩班包機。撤離行動今日繼續，接載另一批約280名港人回港。

遭小學老師猥褻4年 一封自白信揭開受害過程

中國廣西一位小學老師近期遭爆出十年前曾猥褻性侵一名女童長達4年之久，這位女童是該位老師的學生，從一年級開始到四年級持續被老師侵犯，直到本月中家屬發現被害人寫下的一封自白信，才揭穿老師的惡行，而該案目前已遭公安部受理，正對學校進行調查工作，並傳喚嫌疑人做進一步偵辦。

被指破壞生態 青島涵碧樓41棟海景獨棟別墅被拆

山東省青島市黃島區委員會宣傳部官方微博「黃島發布」25日披露，青島涵碧樓的41棟海景獨棟別墅被拆，酒店則正常營運。

實名預約購票 遊覽路線分流

伴隨新冠病毒疫情控制趨於向好，大陸內地旅遊業漸有復甦回暖之勢。北京八達嶺長城作為聞名世界的名勝古蹟，24日，景區部分已恢復開放，範圍為八達嶺長城北六樓至南五樓半。為避免遊客聚集，景區設計了兩條分流式單向循環遊覽路線。

上海臨港新片區 允台港澳任陪審員

據上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，上海市浦東新區人民法院25日與上海自貿區臨港新片區管委會簽署合作協議，就浦東法院司法服務保障臨港新片區發展制定多項新措施，包括：建立國際商事審判組織，探索允許港澳台人士擔任人民陪審員等。

刺激消費 浙贛等地推周休2.5日

新冠肺炎疫情重創大陸各行各業尤其是旅遊與零售消費業。中新社旗下新媒體《中新經緯》報導，為刺激消費，3月以來，浙江、江西及甘肅省隴南市等三地，已先後宣布將階段性實施「周休2.5日」。

陸演出市場 去年票房200億

大麥網聯合燈塔研究院25日發布報告稱，2019年中國演出票房邁入200億元（人民幣，下同）大關，同比增長7.29%，票房增速趕超電影市場。

港包機接回滯留湖北港人 掛念香港自由

香港今明兩日執行第二班接回滯留湖北港人包機，今日第一班包機在下午6時抵達香港，首批有131人。港人蔡先生在當地滯留兩個多...

數位化防疫？ 「健康碼」被人利用行騙

大陸在新冠肺炎疫情趨緩後，要求民眾申領手機「健康碼」，搭乘公共交通或進入商場辦公大樓，只有出示綠碼人士才可以進入。官方要...

熱門新聞

被指破壞生態 青島涵碧樓41棟海景獨棟別墅被拆

紐約時報等3美媒籲撤驅逐令 北京：去向美國政府申訴

遭小學老師猥褻4年 一封自白信揭開受害過程

華春瑩3度嗆美 向美提3問

鍾南山一句話引爆病毒論戰 專家：科學家宜慎言

習近平今出席G20視訊峰會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。