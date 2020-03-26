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不受疫情影響 上海第四屆兩岸青年短片大賽26日啟動

聯合報 / 特派記者林則宏／上海即時報導
圖為「We愛•第三屆兩岸青年短片大賽」去年元月初舉行的啟動儀式。特派記者林則宏／攝影
圖為「We愛•第三屆兩岸青年短片大賽」去年元月初舉行的啟動儀式。特派記者林則宏／攝影

上海主辦的「We愛•第四屆兩岸青年短片大賽」26日於線上正式啟動，宣告今年活動不受新冠肺炎影響將繼續舉辦，但包括頒獎典禮在內的線下活動，則會從往年的6月延期至8月舉行。

「We愛•第四屆兩岸青年短片大賽啟動」組委會周四於線上公告，第四屆大賽正式開始徵集參賽作品。組委會稱，經專業人士的嚴謹風險評估後，組委會做出「延期不停辦」的決定。

今年的賽事將繼續徵集以「我們愛」為主題的短片，講述發生在上海、台北等兩岸青年共同生活的城市中關於愛的故事。

大賽分為「作品徵集」、「作品評審」、「上海電影大師交流營」、「頒獎典禮」、「影院專映」等部分。作品徵集時間為3月26日至6月20日，之後將由兩岸評委評選，入圍作品7月15日將會在大賽官網公布。

主辦單位表示，前三屆大賽最受兩岸青年影視人期待的線下活動—上海電影大師交流營，預計在8月13日至20日舉行，為期八天。組委會將邀請60位入圍影片主創者前來上海參加。

活動期間將通過大師授課、實踐拍攝、參觀活動、主題沙龍等，為兩岸優秀青年影視人才提供交流、學習的機會。經評選出的優秀短片，還有機會在上海的電影院專場放映。

至於大賽的重頭戲—頒獎典禮，將會在8月20日交流營閉營當天舉辦，屆時將頒出金、銀、銅獎各1名，優秀獎6名、We愛獎1名、采風獎1名。

這項活動是由上海市海峽兩岸交流促進會、上海文化聯誼會、上海市科技藝術教育中心、文匯報社擔任指導單位，上海市廣播影視制作業行業協會、滬測信息科技（上海）有限公司主辦，MMA微電影協會、台北市影音節目製作商業同業公會協辦。

「We愛•第四屆兩岸青年短片大賽」已成為兩岸有意投入影視行業的青年相互交流、學習的重要平台，去年舉辦的第三屆賽事，報名參賽作品多達1,369部，不少作品的創意與深度，甚至讓已經在影視業界多年的評審們感到驚豔。

上海 青年 微電影

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